ทีน่า เทอร์เนอร์ กับ ‘รักแท้’ ที่ได้เจอก่อนลาโลก

ชีวิตคนเรามีทั้งดีและร้าย ชีวิตของ ‘ทีน่า เทอร์เนอร์’ ราชินีร็อกแอนด์โรลระดับตำนานชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในวัย 83 ปีที่บ้านพักในเมืองคุสนัคต์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม หลังจากมีปัญหาสุขภาพรุมเร้ามานานถึงขั้นเคยได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้ว่า ไม่มีใครเจอแต่ ‘โชคร้าย’ ตลอดชีวิต

หลังจากเจอชีวิตคู่ที่ทุกข์ระทม ถูกทำร้ายทุบตีจาก ไอค์ เทอร์เนอร์ นักดนตรีแนวอาร์ แอนด์ บีชาวอเมริกัน ผู้ชักนำเธอสู่เส้นทางดนตรีและเป็นสามีคนแรกของเธอ แต่สุดท้าย ราชินีร็อกแอนด์โรลผู้เป็นตำนานระดับโลก ก็ได้พบกับ ‘คิงในชีวิตจริง’ เมื่อได้พบรักกับ เออร์วิน บาค โปรดิวเซอร์ดนตรีชาวเยอรมัน สามีคนที่ 2 ที่อายุน้อยกว่า 16 ปี และอยู่ดูแลกันจนถึงวันสุดท้ายที่ทีน่าจากโลกนี้ไป รวมเวลาเกือบ 40 ปี และยังเป็นผู้ที่สละไตข้างหนึ่งให้เธอด้วย

ทีน่าเคยเปิดใจเล่าถึงชีวิตคู่ในสารคดีเรื่องทีน่า (Tina) ทางช่องเอชบีโอ เมื่อปี 2564 ว่า “เขาอายุน้อยกว่าฉัน 16 ปี ตอนนั้นเขาอายุ 30 และหล่อมาก ฉันก็อธิบายไม่ถูก ตอนเจอกันในสมองฉันได้แต่คิดว่า เขามาจากไหน? เขาหล่อจัง หัวใจฉันเต้นแรง ซึ่งหมายถึงว่าฉันได้พบคนที่ใช่ มือฉันสั่นไปหมด”

ในสารคดีเรื่องเดียวกัน เออร์วินเล่าว่า “เราเจอกันที่สนามบินโคโลญ โรเจอร์ ผู้จัดการของเธอขอให้ผมขับรถไปรับเธอ (ทีน่า)”

เทอร์เนอร์ เล่าเสริมพร้อมหัวเราะอย่างมีความสุขว่า “โรเจอร์ บอกฉันว่า ทีน่า ยูนั่งรถไปกับเออร์วินนะ และฉันแทบอยากตะโกนว่า เยสสสส”

เออร์วินเล่าว่า “เราต่างสนุก ผมสนุกกับการขับรถให้ศิลปิน ที่จริงต้องเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์มากกว่า โดยทั่วไปคุณน่าจะประหม่าบ้าง แต่ผมไม่รู้สึกประหม่าเลย ผมก็แค่กำลังทำหน้าที่ของตัวเอง”

หลังจากพบกันเมื่อปี 2528 ต่อมาทั้งคู่ก็ออกเดทกัน และแต่งงานกันเมื่อปี 2556 หลังจากอยู่ด้วยกันมา 27 ปี

กับชีวิตแต่งงานครั้งที่ 2 ทีน่าได้พบความรู้สึกมั่นคง ซึ่งเธอไม่เคยได้เจอในชีวิตแต่งงานกับไอค์ เทอร์เนอร์ที่จบลงด้วยการหย่าเมื่อปี 2519 “ฉันเคยเจอชีวิตที่ถูกทำร้าย และไม่มีทางที่จะบอกให้ใครรู้ได้ ตอนนั้นฉันเริ่มเห็นแล้วว่า ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง นั่นคือการตัดสินใจหย่า ฉันไม่ได้อะไรเลย ไม่มีเงิน ไม่มีบ้าน ฉันบอกกับตัวเองว่า ฉันมีแค่ชื่อเสียงที่ฉันสร้างมาเท่านั้น”

เทอร์เนอร์ เจ้าของเพลงฮิตที่สร้างชื่อให้เธอ What’s Love Got to Do With It เคยเขียนเล่าในหนังสือ Happiness Becomes You : A Guide to Changing Your Life for Good ว่า เออร์วิน บาค สอนให้เธอรู้จักรักโดยไม่ทิ้งความเป็นตัวตนของตัวเอง

“เราต่างให้อิสระและพื้นที่ความเป็นส่วนตัวแก่กัน เออร์วิน ไม่เคยรู้สึกถูกคุกคามจากอาชีพ ความสามารถ หรือชื่อเสียงของฉันแม้แต่น้อย เขาแสดงให้ฉันเห็นว่ารักแท้ไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องยอมด้อยค่าตัวเองเพื่อให้เขาฉายแสงเจิดจ้า ในทางตรงกันข้าม เราต่างเป็นแสงไฟให้แก่ชีวิตของกัน และเราต้องการเปล่งประกายเต็มกำลังเท่าที่เราสามารถทำได้ไปด้วยกัน”

ราชินีร็อกหัวใจแกร่ง ยังเล่าด้วยว่าการได้พบกับเออร์วิน บาค ทำให้เธอกล้าเปิดหัวใจอีกครั้ง “การตกหลุมรักเออร์วิน สามีของฉัน เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฉันกล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ต โซน (เขตปลอดภัย) และเปิดใจรับของขวัญไม่คาดฝันที่ชีวิตมอบให้”