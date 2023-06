แชนนิง เททัม สารภาพ “ผมกังวลมาก” กับการเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว

ที่ผ่านมา เราเคยได้ยิน ได้ฟังความรู้สึกของ ‘คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว’ กันมาเยอะ วันนี้ลองมาฟังความรู้สึกของ พระเอกฮอลลีวู้ด ‘แชนนิง เททัม’ ถึงการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวให้ เอเวอร์ลี ลูกสาววัย 10 ขวบที่เกิดจาก เจนนา เดวาน นักแสดงชาวอเมริกันวัย 42 อดีตภรรยากันดูบ้าง

พระเอกวัย 43 นั่งเล่าในรายการทูเดย์ วิธ โฮดา แอนด์ เจนนา ในโอกาสที่มีหนังสือนิทานรูปภาพเล่มล่าสุด The One and Only Sparkella and the Big Lie ออกมาว่า “ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว มันไม่เคยอยู่ในแผนชีวิตเลยสักนิด ผมยอมรับว่ารู้สึกหวั่นใจมาก “

แล้วพระเอกคนดังผ่านการทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้มาได้อย่างไร คุณพ่อลูกหนึ่งบอกว่า “ก็แค่พยายามทำไป คงเหมือนกับพ่อแม่คนอื่นๆ ที่ไม่อยากทำให้ลูกอารมณ์บูด หัวเสีย แต่สุดท้ายคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องทำจนได้ “

เททัม เล่าว่า ” เมื่อผมรู้ว่ากำลังจะมีลูก ผมก็แบบว่า เอาล่ะผมอาจจะเป็นพ่อแม่ได้ และผมก็วางแผนที่จะเป็นพ่อที่ทำให้ลูกเผชิญปัญหามากกว่าที่จะพาลูกหนีปัญหา และเมื่อลูกโตขึ้น คุณก็เริ่มเชื่อว่า เราต้องมีกฎเกณฑ์ภายในบ้าน และมันช่างน่าประหลาด ถึงแม้เด็กๆ ไม่ต้องการมีกฎระเบียบ แต่พวกเขาก็ต้องการกฎระเบียบ เอเวอร์ลีมีความกังวลน้อยลง เครียดน้อยลง เมื่อเธอเข้าใจว่าทำไมต้องมีกฏระเบียบเหล่านั้น ซึ่งเราเรียกมันว่ากฎระเบียบของบ้าน อย่างเช่น ลูกต้องนำจานไปวางไว้ในที่ล้างจานทุกครั้ง ลูกต้องเก็บเสื้อผ้าของลูก ลูกต้องแปรงฟัน มันก็คือเรื่องธรรมดา ง่ายๆ ทั่วไป”

กับการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาว เททัมยอมรับว่า ยิ่งทำให้เขาหวั่นใจ “ผมต้องหาดูในยูทูบถึงวิธีถักเปียให้เธอ ผมไม่อยากเป็นพ่อที่พาลูกไปส่งโรงเรียน แล้วลูกดูมอมแมมเหมือนนอนอยู่ข้างถนน ดังนั้นหนังสือนิทานรูปภาพชุด Sparkella ของผมก็เขียนมาจากเรื่องราวต่างๆ เหล่านั้น มันคือการที่ผมพยายามหาวิธีที่จะพูด สื่อสารกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง “

พระเอกที่เคยมีผลงานภาพยนตร์ อาทิ The Lost City, Step Up ฯลฯ ล่าสุด Magic Mike’s Last Dance เคยให้สัมภาษณ์นิตยสารวานิตี แฟร์ ถึงการหย่ากับ เจนนา เดวาน อดีตภรรยา แม่ของเอเวอร์ลีว่า “เมื่อคุณได้มาเป็นพ่อแม่จริงๆ คุณจึงเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความแตกต่างระหว่างเราสองคน เพราะการเป็นพ่อแม่มันบอกคุณอยู่ทุกวันว่า คุณมีวิธีเลี้ยงดูลูกแตกต่างกันอย่างไร? วิธีที่คุณมองโลก และวิธีที่คุณใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ “

ส่วนเรื่องการหย่าร้างกับอดีตภรรยาที่อยู่กันมาเกือบ 10 ปี เททัมบอกว่า “บางทีมันอาจเป็นสิ่งที่ผมต้องการจริงๆ ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจอสิ่งนี้ เมื่อเกิดขึ้นสำหรับตัวผมเอง ก็เริ่มคิดว่าแล้วผมจะทำยังไงต่อไป แล้วผมก็เริ่มต้นที่ลูกสาวของผม ผมแค่ทิ้งทุกอย่าง แล้วทุ่มเทให้กับลูก และมันก็เป็นสิ่งดีที่สุดที่ผมเคยทำในชีวิต เพราะการใช้เวลาอยู่กับลูกตามลำพัง ทำให้เรากลายเป็นเพื่อนที่ดีสุดต่อกัน “