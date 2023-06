ฮอลลีวู้ดเศร้า! ‘ทรีท วิลเลียมส์’ นักแสดงดัง วัย 71 โดนรถเอสยูวีชนมอเตอร์ไซค์ จนร่างกระเด็นดับ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า ทรีท วิลเลียมส์ นักแสดงฮอลลีวู้ดรุ่นใหญ่ วัย 71 ปี จากภาพยนตร์เพลงเรื่อง Hair และละครซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง Everwood ประสบอุบัติเหตุถูกรถเอสยูวี ชนรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับขี่มา จนร่างกระเด็นลงมาบนถนน ในรัฐเวอร์มอนท์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ (12 มิ.ย.) ก่อนที่เขาจะถูกประกาศว่าเสียชีวิตแล้วเมื่อถูกนำตัวส่งมาถึงโรงพยาบาล

Advertisment

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า ร่างของวิลเลียมส์ลอยหลุดออกจากมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่มาหลังจากถูกรถเอสยูวีคู่กรณีชนเข้าอย่างจังในจังหวะเลี้ยวซ้าย หลังจากนั้นวิลเลียมส์ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บสาหัส แต่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็ได้เสียชีวิตแล้ว

ครอบครัวของวิลเลียมส์ออกแถลงการณ์ถึงการสูญเสียครั้งสำคัญนี้ เผยแพร่โดยนิตยสาร Variety ระบุว่า “อย่างที่คุณจินตนาการได้ เราช็อกและสูญเสียอย่างมากในเวลานี้ ทรีท เต็มไปด้วยความรักที่มีต่อครอบครัว ชีวิตและในฝีมือการทำงานของเขา ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของเขาในทุกเรื่อง”

Advertisement

ด้านแบร์รี แมคเฟอร์สัน ที่เป็นเอเยนต์ของเขามาเป็นเวลานานถึง 15 ปี บอกกับ พีเพิล แมกกาซีนว่า เขาเป็นนักแสดงของนักแสดงที่เป็นหัวใจของวงการฮอลลีวู้ดมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970

ขณะที่ เวนเดลล์ เพียรซ์ เพื่อนนักแสดงร่วมวงการโพสต์อาลัยถึงวิลเลียมส์ว่า เขาเป็นคนที่มีความหลงใหล มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัย

Advertisement

วิลเลียมส์ เป็นนักแสดงมากฝีมือที่มีผลงานด้านการแสดงภาพยนตร์มากมายถึง 130 เรื่องในตลอดช่วงชีวิต 50 ปีที่เขาอยู่ในวงการฮอลลีวู้ด อาทิ เรื่อง Hair, 1941 (ปี 1979) จากฝีมือการกำกับของสตีเวน สปิลเบิร์ก, Once Upon A Time In America (ปี 1984), Dead Heat (ปี 1988), Things to Do in Denver When You’re Dead (ปี 1995) and Deep Rising (ปี 1998)

ช่วงต้นทศวรรษ 2000 วิลเลียมส์แสดงเป็นพ่อม่ายในบทของ ดร.แอนดี บราวน์ ในละครโทรทัศน์เรื่อง Everwood และยังมีผลงานละครโทรทัศน์อีกหลายเรื่อง อาทิ Chesapeake Shores, Blue Bloods และ Chicago Fire

เขาเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy จากผลงานละครทางโทรทัศน์เรื่อง Late Shift ในปี 1996 และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำถึง 3 ครั้งในช่วงทศวรรษ 1980