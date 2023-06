พอล แมคคาร์ตนีย์ เผย เพลงสุดท้ายเดอะ บีทเทิลส์เตรียมปล่อยให้ฟังปีนี้ ได้เอไอช่วย

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เซอร์พอล แมคคาร์ตนีย์ นักร้องชื่อดังแห่งวงเดอะบีทเทิลส์ ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์บีบีซี ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนว่า เพลงสุดท้ายของวงเดอะ บีทเทิลส์ที่ถูกบันทึกไว้ก่อนที่จอห์น เลนนอนจะเสียชีวิต เตรียมที่จะปล่อยให้สาวกเดอะบีทเทิลส์ได้ฟังกันในปีนี้ โดยมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอช่วยในขั้นตอนการผลิตเพลงให้สมบูรณ์

แมคคาร์ตนีย์กล่าวว่า “มันคือเพลงเดโมที่จอห์นทำไว้ และเราก็นำมันมาทำต่อและเราเพิ่งทำเพลงนี้เสร็จ” ทั้งนี้ แมคคาร์ตนีย์ยังไม่ได้ตั้งชื่อเพลงดังกล่าว แต่คาดว่าอาจเป็นเพลง Now And Then ที่เลนนอนแต่งไว้ในปี 1978 ตามรายงานของบีบีซี

เพลงดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายเพลงในตลับเทปที่เลนนอนบันทึกไว้ให้กับแมคคาร์ตนีย์ 1 ปีก่อนที่เขาจะถูกยิงเสียชีวิตในปี 1980 โดยโยโกะ โอโนะ ภรรยาหม้ายของเลนนอนเป็นคนมอบตลับเทปดังกล่าวให้กับแมคคาร์ตนีย์ในปี 1994

ต่อมา เพลง Free As A Bird และ Real Love 2 เพลงในเทปดังกล่าวได้ถูกนำมาทำใหม่โดยเจฟฟ์ ลินน์ นักดนตรีชาวอังกฤษที่ทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เพลง และถูกปล่อยให้ฟังในปี 1995 และ 1996 ตามลำดับ ขณะที่โครงการที่จะนำเพลง Now And Then มาเรียบเรียงใหม่ต้องถูกพับไปเนื่องจากเพลงดังกล่าวมีเสียงรบกวน

อย่างไรก็ตาม แมคคาร์ตนีย์กล่าวว่าเทคโนโลยีเอไอได้ช่วยเปิดโอกาสให้เขาได้นำเพลงนี้กลับมาทำเพลงนี้ให้สำเร็จ โดยใช้เทคโนโลยีเอไอช่วยแยกเสียงของเลนนอนกับเสียงเปียโนออกจากกัน ทำให้สามารถผสมเสียงเครื่องดนตรีเข้าด้วยกันเหมือนการบันทึกเพลงตามปกติ

เดอะ บีทเทิลส์ วงดนตรีในตำนานจากอังกฤษในยุค 1960 มีสมาชิก 4 คนคือ พอล แมคคาร์ตนีย์, จอห์น เลนนอน, จอร์จ แฮร์ริสัน และริงโก สตาร์ หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดต่อมาได้แยกวงในปี 1970 เพื่อแยกย้ายไปเป็นศิลปินเดี่ยวและไม่กลับมารวมวงกันอีกเลย เพราะเลนนอนถูกลอบยิงเสียชีวิตที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1980 ในวัยเพียง 40 ปี ขณะที่แฮร์ริสันเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดในปี 2001 ในวัย 58 ปี