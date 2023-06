ไวรัลทั่วโลก นกยักษ์พุ่งชน ‘เครื่องบิน’ ทะลุกระจก กัปตันเลือดอาบ เผยวินาทีสุดช็อก (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน วิดีโออุบัติเหตุบนน่านฟ้าได้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลก หลังนักบินชายรายหนึ่งได้บันทึกเหตุการณ์ภายหลัง “นกยักษ์” บินชนทะลุห้องคนขับเป็นรู กระจกแตกกระจาย ขณะที่ร่างของเจ้าสัตว์ยักษ์ส่วนขาได้ติดคาเครื่องบิน และห้อยลงมาอย่างสยอง

ก่อนที่กล้องจะแพนไปที่ “นักบิน” ซึ่งกำลังบังคับเครื่องอยู่นั้น มีสภาพเปื้อนเลือดไปทั้งตัว บางส่วนเปื้อนใบหน้า และบางส่วนก็สาดไปทั้งห้องคนขับ ทั้งนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นเลือดของนกยักษ์หรือไม่

อย่างไรก็ตาม แอคเคาต์ Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) ได้ระบุไว้ในแคปชั่นว่า

“นักบินนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัย หลังนกยักษ์พุ่งชนกระจก ในเมืองลอส ริออซ ประเทศเอกวาดอร์ และ Ariel Valiente ไม่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวแต่อย่างใด”

Pilot safely lands his plane after a huge bird struck his windshield in the Los Ríos Province, Ecuador. Ariel Valiente was not injured during the incident. pic.twitter.com/Rl3Esonmtp

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 15, 2023