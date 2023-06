เผย 4 นักแสดงใหม่ใน ‘สควิด เกม 2’ อิมชีวาน คังฮานึล พัคซองฮุน ยังดงกึน ร่วมทีม

ซีเอ็นเอ็น รายงานเน็ตฟลิกซ์ เปิดเผยรายละเอียดใหม่ของ สควิด เกม ซีซั่น 2 ภายในงาน Tudum Global Fan Event งานแฟนมีตติ้งระดับโลกจาก Netflix ที่นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน ซึ่งจะมีนักแสดงใหม่เพิ่มมา 4 คน

Advertisment

ในทีเซอร์ หรือตัวอย่างของสควิด เกม 2 (Squid Game 2) เผยให้เห็นนักแสดงนำจากภาคแรก และนักแสดงใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทในซีซั่น 2 โดยนักแสดงจากภาคแรกที่จะปรากDในภาค 2 ได้แก่

อีจองแจ นักแสดงเจ้าบทบาทผู้รับบทเป็นซองกีฮุน, ลี บยอง ฮุน ผู้รับบท ‘Front Man’ ชายลึกลับภายใต้หน้ากาก และวีฮาจุน นักแสดงหนุ่มผู้รับบทตำรวจที่ตามหาตัวพี่ชายที่หายตัวไป

ขณะที่ โอยองซู นักแสดงอาวุโสวัย 78 ผู้รับบทผู้เล่นหมายเลข 1 ในภาคแรก ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะกลับมาในซีซั่น 2 หรือไม่

Advertisement

สำหรับนักแสดงใหม่ที่ปรากฏในทีเซอร์สควิด เกม 2 ได้แก่ อิมชีวาน นักแสดงวัย 34 เจ้าของผลงานซีรีส์ อาทิ Moon Embracing The Sun (2012), Reply 1997 (2012), Triangle (2014), Misaeng: Incomplete Life (2014) และ Strangers From Hell (2019)

คังฮานึล นักแสดงวัย 33 ปี เคยมีผลงานอาทิ When the Camellia Blooms, River Where The Moon Rises ฯลฯ

Advertisement

พัคซองฮุน นักแสดงวัย 38 ปีจากซีรีส์ The Glory, Into The Ring (2020), The Moon Embracing The Sun ฯลฯ

ยังดงกึน นักแสดงวัย 44 ปี จากซีรีส์เรื่อง Cheer Up, Ruler of Your Own World ฯลฯ