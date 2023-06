ตระการตา! ‘เอลตัน จอห์น’ ขึ้นเขย่าเวทีแกลสตันบูรี ปิดฉากคอนเสิร์ตสุดท้ายในแดนผู้ดี

เอลตัน จอห์น นักร้องชื่อดังระดับตำนานชาวอังกฤษ วัย 76 ปี ขึ้นแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตปิดท้ายเทศกาลแกลสตันบูรี (Glastonbury Festival) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ต่อหน้าผู้ชมนับหลายหมื่นคนโดยการแสดงดังกล่าวอาจเป็นการแสดงคอนเสิร์ตในสหราชอาณาจักรครั้งสุดท้ายของจอห์นหลังเตรียมที่จะยุติการทัวร์คอนเสิร์ตในเดือนหน้า

จอห์นขึ้นกล่าวบนเวทีว่า เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีเทศกาลแกลสตันบูรี “นี่เป็นค่ำคืนที่พิเศษมากและเต็มไปด้วยอารมณ์ นี่อาจเป็นการแสดงสุดท้ายของผมในอังกฤษ ในสหราชอาณาจักร เพราะฉนั้นผมต้องเล่นให้ดีและสร้างความบันเทิงให้กับคุณ” จอห์นกล่าว

จอห์นกำลังอยู่ระหว่างการแสดงทัวร์ Farewell Yellow Brick Road ซึ่งจะเป็นทัวร์สุดท้ายในอาชีพนักดนตรีของเขา โดยได้จัดคอนเสิร์ตอำลาในประเทศสหรัฐไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และเตรียมขึ้นแสดงคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้

ก่อนที่จอห์นจะขึ้นแสดงบนเวทีพิระมิดซึ่งเป็นเวทีหลักของแกลสตันบูรี แฟนคลับของจอห์นต่างคาดหวังที่จะได้เห็นการแสดงสุดตระการตา และจอห์นก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังโดยเปิดคอนเสิร์ตด้วยเพลง Pinball Wizard ตามด้วยเพลงสุดฮิตของเขาอย่าง Candle in the Wind, Crocodile Rock และ I’m Still Standing พร้อมกับมอบเพลง Don’t Let the Sun Go Down on Me ให้กับจอร์จ ไมเคิล นักดนตรีชาวอังกฤษผู้ล่วงลับผู้ซึ่งจอห์นยกให้เป็นทั้งเพื่อนและแรงบันดาลใจ

การแสดงคอนเสิร์ตสุดท้ายในอังกฤษของจอห์นมีแขกรับเชิญพิเศษร่วมแสดงบนเวทีหลายคน อาทิ จาค็อบ ลัสก์, สตีเฟ่น ซานเชซ, รินะ ซาวายามะ และแบรนดอน ฟลาวเวอร์ โดยจอห์นได้กล่าวขอบคุณแฟนเพลงของเขาสำหรับความรักและความซื่อสัตย์ที่แฟนๆมอบให้เขามาตลอด 52 ปี “มันช่างเป็นการเดินทางที่น่าเหลือเชื่อ ผมมีช่วงเวลาที่ดีมากจริงๆ ผมจะไม่มีวันลืมพวกคุณ พวกคุณจะอยู่ในความทรงจำ หัวใจ และจิตวิญญาณของผม” จอห์นกล่าวก่อนที่จะปิดท้ายด้วยเพลง Rocket Man ท่ามกลางการแสดงดอกไม้ไฟ

อย่างไรก็ดี นายเดวิด เฟอร์นิช คนรักของจอห์นกล่าวให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวสกายนิวส์ก่อนหน้าการแสดงคอนเสิร์ตที่แกลสตันบูรีว่า จอห์นจะยังคงผลิตผลงานเพลงออกมาต่อไปแม้จะปิดฉากทัวร์อำลาของเขาไปแล้วและจะเริ่มทำอัลบัมใหม่ในปีนี้