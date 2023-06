แทบอ้วก! พบหัวหนูในอาหารกล่องรพ.จีน ชาวเน็ตวิจารณ์ขรม มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (คลิป)

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนว่า เกิดเรื่องชวนคลื่นไส้อีกครั้ง เมื่อสื่อทางการของปักกิ่งรายงานว่าพบหัวหนูในอาหารกล่องของโรงอาหารแห่งหนึ่งในจีน นับเป็นการพบสิ่งไม่พึงประสงค์ในอาหารครั้งที่ 2 ภายในรอบหนึ่งเดือน ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณญาณทางออนไลน์เป็นวงกว้างเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารในประเทศ

สื่อทางการของจีนรายงานโดยอ้างคำแถลงจากสำนักกำกับดูแลความเรียบร้อยของตลาด เทศมณฑลซิวซาน เทศบาลนครฉงชิ่งว่า พบหัวของหนูในกล่องอาหารกลางวันของโรงอาหารภายในโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนของซิวซาน

หนังสือพิมพ์ China Daily รายงานว่า วิดีโอที่โพสต์ทางออนไลน์แสดงให้เห็นภาพของหัวหนูในจานเป็ดตุ๋นบุกที่เรียกว่า “moyuya” อาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่นดังกล่าว

ด้านโรงพยาบาลกล่าวว่า โรงอาหารที่เกิดเรื่องฉาวนี้ใช้บริการด้านการจัดเลี้ยงอาหารจากผู้ให้บริการภายนอก ผ่านระบบการเสนอราคาของรัฐบาลซึ่งไม่เคยปรากฏปัญหาทางสาธารณสุขเช่นนี้มาก่อน

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคนหนึ่งที่ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อบอกกับรอยเตอร์ว่าให้อ้างอิงรายงานทางการเกี่ยวกับประเด็นพบหัวหนูในก่องอาหารโดยที่ไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

การพบครั้งหัวหนูครั้งล่าสุดนับเป็นครั้งที่สองที่สิ่งไม่พึงประสงค์ในอาหารของเดือนนี้ ก่อนหน้านี้นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตสาหกรรมเจียงซี (Jiangxi Industry Polytechnic College) ในเมืองหนานชาง โพสต์วิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพของ “วัตถุที่มีฟัน ตา และจมูก” ในจานข้าวที่โรงอาหารของสถาบันการศึกษาดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ตามรายงานของ South China Morning Post

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข้อกังวลด้านความปลอดภัยทางอาหารอย่างแพร่หลายในโลกสังคมออนไลน์ของจีน โดยมีคนเรียกร้องให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงอาหาร

#EXCLUSIVE CHINA SOS!

The head of a mouse was suspected to be eaten in the canteen of "Xiushan County Hospital of Traditional Chinese Medicine" pic.twitter.com/iMERNnOeXh

— Agra (@staragranews) June 27, 2023