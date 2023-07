สิ้น ‘อลัน อาร์คิน’ ปู่ปากร้าย ติดยามือรางวัลออสการ์ Little Miss Sunshine ในวัย 89 ปี

รอยเตอร์ รายงาน อลัน อาร์คิน นักแสดงฮอลลีวูดเจ้าของรางวัลออสการ์จากลิตเทิล มิส ซันไชน์ (Little Miss Sunshine) ภาพยนตร์ปี 2549 เสียชีวิตที่บ้านพักในเมืองคาร์ลสแบด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน ในวัย 89 ปี

อดัม , แมทธิว และ แอนโธนี ลูกชายทั้ง 3 ของอาร์คิน ซึ่งต่างเป็นนักแสดงตามรอยบิดา มีแถลงการณ์ร่วมว่า “พ่อของเรามีพรสวรรค์ที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวทั้งในฐานะศิลปินและมนุษย์ เขาเป็นสามี เป็นพ่อ ปู่ ทวดอันเป็นที่รัก เขาจะเป็นที่รักและคิดถึงอย่างที่สุด ”

อาร์คิน เป็นนักแสดงเจ้าบทบาท เป็นที่ยอมรับในฝีมือการแสดง เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกก็ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบททหารโซเวียต ในภาพยนตร์เรื่อง The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! เมื่อปี 2509 เคยได้รับเสนอชื่อชิงออสการ์ถึง 4 ครั้ง กระทั่งได้รับรางวัลออสการ์นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากบทบาทคุณปู่ปากร้าย ติดยา ใน ลิตเทิล มิส ซันไชน์ ที่เขาเคยเล่าว่าเกือบพลาดโอกาส ไม่ได้เล่นบทนี้

อาร์คินเล่าว่า ผู้กำกับลิตเทิล มิส ซันไชน์ คิดว่าเขาดูแข็งแรงเกินไปกว่าจะรับบทเป็นปู่วัย 80 ที่ร่างกายทรุดโทรมจากการเสพยา “นี่เป็นการปฎิเสธที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอในชีวิต พวกเขาคิดว่าผมแข็งแรงเกินไป ” นักแสดงเจ้าบทบาทให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทม์ส เมื่อปี 2550

นักแสดงดัง ซึ่งมีบทบาทน่าจดจำในภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง อาทิ Catch-22 , Wait Until Dark และ Argo เกิดที่บรู๊กลิน นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จากนั้นครอบครัวย้ายไปปักหลักที่นครลอสแอนเจลิส ตอน อาร์คินอายุ 11 ปี

อาร์คิน ผ่านการแต่งงานมา 3 ครั้ง ภรรยาคนปัจจุบันชื่อ ซูแซนน์ นิวแลนเดอร์ เป็นนักจิตบำบัด , มีลูกชาย 3คน มีหลาน เหลน รวม 4 คน