ผู้โดยสารผวา เจอพรมโชกเลือด บนเที่ยวบินแอร์ฟรานซ์ พนง.บอก ผู้โดยสารเที่ยวบินก่อนหน้าตกเลือด

สื่อต่างประเทศรายงานว่า ผู้โดยสารชายรายหนึ่ง ชื่อ ฮาบิบ บัตตาห์ ได้แบ่งปันเรื่องราวอันน่าหวาดผวา ซึ่งเขาประสบมาด้วยตัวเองบนเครื่องบิน ให้ผู้คนในโลกออนไลน์ได้รับรู้ผ่านทวิตเตอร์ โดยเล่าว่า ขณะเขาเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารของสายการบินแอร์ฟรานซ์ จากกรุงปารีสไปนครโตรอนโต ประเทศแคนาดา เมื่อเร็วๆ นี้ เขาพบว่าพรมปูพื้นบนเครื่องบินบริเวณที่เขานั่งนั้นชุ่มโชกไปด้วยเลือด และเขายังต้องทำความสะอาดกระเป๋าเป้ของเขาเองด้วยเพราะมีเลือดเปียกโชก ซึ่งทำให้เจ้าตัวสงสัยว่าเลือดมาจากไหนและเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้น

บัตตาห์ทวีตว่า ในชีวิตของเขาได้ผ่านพบเจอเหตุการณ์บางอย่างมาบ้าง แต่พรมที่โชกไปด้วยเลือดบนเครื่องบิน @airfrance ของเขาในวันก่อนนั้นเป็นอีกระดับหนึ่ง และว่า หนึ่งชั่วโมงในเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกจากปารีสไปโตรอนโตนั้น เขาได้กลิ่นบางอย่างที่น่าขยะแขยง และคิดไม่ออกว่ามันคืออะไร

บัตตาห์ยังแชร์รูปถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์ที่เขากำลังทำความสะอาดข้าวของของเขาที่เปื้อนเลือดด้วย

ในทวีตต่อมา บัตตาห์อธิบายว่าเขาสังเกตเห็นรอยเปื้อนบนพื้นและมีกลิ่นเหม็น เขาจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานบนเครื่องบิน ซึ่งพนักงานก็ส่งเผ้าเช็ดทำความสะอาดให้เขา ไม่นานนักเขาจึงรู้ว่าสิ่งนั้นคือเลือด

