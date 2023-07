ไวรัลเลย ‘โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์’ ยืนยันโลกนี้ควรปกครองด้วยผู้หญิง ผู้ชายก่อสงคราม

‘โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์’ ยืนยันโลกนี้ควรปกครองด้วยผู้หญิง ผู้ชายก่อสงคราม

ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอพีเพียง 18 วินาที แต่คำพูดของ “โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์” พระเอกฮอลลีวู้ดวัย 58 ปี ที่ให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานใน ออพเพนไฮเมอร์ (Oppenheimer) ภาพยนตร์เรื่องใหม่ผลงานกำกับของ คริสโตเฟอร์ โนแลน เรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรก ก็กลายเป็นไวรัลทันที เมื่อพระเอกดังเจ้าของผลงานสร้างชื่ออย่าง Iron Man และเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามถึงเรื่องที่ โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ เคยให้ความเห็นถึงระบบสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ และสงครามไว้

พระเอกคนดังตอบอย่างไม่ลังเลว่า “ผู้ชายเป็นผู้เริ่มก่อสงคราม โลกทั้งหมดควรปกครองด้วยผู้หญิง และผมไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนในเรื่องนี้”

และยังบอกกับนักข่าวอีกว่า เขายังยืนยันความคิดนี้อย่างหนักแน่น

Robert Downey Jr. says working on “Oppenheimer” — Christopher Nolan’s film about development of the first nuclear weapons — confirmed his belief that “the entire planet should be a matriarchy.” pic.twitter.com/nWYbSoP3xS

— AP Entertainment (@APEntertainment) July 7, 2023