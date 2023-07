นักร้องผวา ! แฮร์รี สไตลส์ รายล่าสุดถูกขว้างของ ‘โดนตา’ ในคอนเสิร์ต

ซีเอ็นเอ็น รายงาน แฮร์รี สไตลส์ นักร้องดังชาวอังกฤษถูกแฟนเพลง ขว้างวัตถุใส่ ถูกที่ดวงตาข้างหนึ่ง ระหว่างนักร้องดังวัย 29 ปี กำลังร้องเพลงบนเวทีคอนเสิร์ตที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตเลิฟ ออน ทัวร์

นักร้องดัง อดีตสมาชิกวงวัน ไดเร็กชั่น เป็นศิลปินรายล่าสุดที่เจอเหตุการณ์เช่นนี้ ซึ่งมีศิลปินนักร้องหลายคนเคยเจอกันมาแล้วในช่วงเวลาติดๆ กัน และมีบางคนได้รับบาดเจ็บ

แต่กรณีของ แฮร์รี สไตลส์ จากคลิปที่มีแฟนเพลงนำมาโพสต์ลงโซเชียล เผยให้เห็นว่า นักร้องหนุ่มสะดุ้งด้วยความเจ็บปวด เมื่อมีวัตถุลอยมากระทบที่บริเวณดวงตา และก้มหน้าลง เอามือปิดหน้า แล้วเดินไปต่อ

สไตลส์ยังไม่ออกมากล่าวถึงเหตุการณ์นี้ ขณะที่ซีเอ็นเอ็นได้ติดต่อตัวแทนของนักร้องดังเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว

Harry Styles gets hit in the eye by an object thrown at him during his concert in Vienna. pic.twitter.com/mD9kzFoQvG

Advertisement

— Pop Crave (@PopCrave) July 9, 2023