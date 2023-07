ชาเลนจ์มรณะ ชาวติ๊กต็อก ‘โดดน้ำขณะเรือวิ่ง’ คอหัก เสียชีวิตแล้ว 4 รายในสหรัฐ

เมื่อไม่กี่วันมานี้ ในโลกออนไลน์กำลังกล่าวถึงคอนเทนต์สุดท้าทายในติ๊กต็อก อย่างการกระโดดจากท้ายเรือ ขณะที่เรือกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ในรัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา

เดลีเมล์รายงานว่า คอนเทนต์ดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากในแพลตฟอร์มติ๊กต็อก ในกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำ โดยการกระโดดจากท้ายเรือลงไปในน้ำ และโผล่ทางด้านหลังเรือที่กำลังเคลื่อนที่

ซึ่งปัจจุบัน หน่วยงานรัฐของแอละแบมา เผยว่าเทรนด์ดังกล่าวได้พรากชีวิตไปแล้ว 4 ราย จากการคอหักทันที

กัปตันจิม เดนนิส หัวหน้ากู้ภัยชิลเดอร์สเบิร์ก เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาพวกเขาต้องรับมือการจมน้ำกว่า 4 ครั้ง

“พวกเขาทำชาเลนจ์ในติ๊กต็อก ขณะที่เรือกำลังแล่นด้วยความเร็วที่สูงที่สุด ก็กระโดดลงไปในน้ำจากด้านข้างของเรือ และเพราะไม่ได้เป็นการดำน้ำ พวกเขาจะกระโดดโดยก้าวเท้าออกไปก่อน และโถมตัวไปสัมผัสกับน้ำ เช่นเดียวกับทั้ง 4 คนที่กระโดดจากเรือแล้วคอหัก และคุณรู้ไหมว่าโดยพื้นฐานแล้ว สามารถตายได้ทันที”

กัปตันเดนนิสยังเผยอีกว่า “ผมคิดว่าคนเรามักจะทำอะไรโง่ๆ ต่อหน้ากล้อง เพราะต้องการจะโชว์ออฟต่อเพื่อนๆ ในสังคมออนไลน์”

นอกจากนี้ยังพบว่า 1 ในผู้เสียชีวิตจากชาเลนจ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นคุณพ่อของลูกๆ 3 คน มีภรรยา และผู้คนที่เขารักอยู่บนเรือ และเขาก็เสียชีวิตขณะที่ถูกบันทึกภาพอยู่

