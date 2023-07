รัฐสภาคอซอวอตะลุมบอนเดือด หลังส.ส.ฝ่ายค้านลุกสาดน้ำใส่นายกฯถึงโพเดียม

สำนักข่าวเอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่า สมาชิกรัฐสภาของประเทศคอซอวอมีการปะทะกันอย่างดุเดือด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม หลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งจากพรรคฝ่ายค้านลุกขึ้นมาสาดน้ำใส่นายอัลบิน เคอร์ตี นายกรัฐมนตรีที่กำลังขึ้นอภิปรายต่อรัฐสภา ตามด้วยรองนายกรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ด้านหลัง เป็นเหตุให้สมาชิกของพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาลในสภาต่างลงมาตะลุมบอนกันที่บริเวณโพเดียมจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาระงับเหตุ อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าว

ความชุลมุนที่เกิดขึ้นในรัฐสภาคอซอวอมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเคอร์ตีให้คำมั่นว่าจะลดความตึงเครียดในบริเวณตอนเหนือของประเทศ หลังเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐบาลของนายเคอร์ตีตัดสินใจที่จะแต่งตั้งนายกเทศมนตรีที่มีเชื้อสายแอลแบเนียในเทศบาล 4 แห่งที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเซิร์บ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินขบวนและการก่อจลาจลอย่างรุนแรงโดยกลุ่มผู้ประท้วงชาวเซิร์บ จนทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรักษาสันติภาพขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) กว่า 30 รายได้รับบาดเจ็บ

พรรคฝ่ายค้านของคอซอวอได้ออกมาวิจารณ์นายกรัฐมนตรีเคอร์ตีมากขึ้นต่อการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในบริเวณตอนเหนือของประเทศ และกล่าวหาว่าเขาได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคอซอวอและบรรดาพันธมิตรชาติตะวันตกเลวร้ายลง

A brawl broke out in Kosovo's parliament as lawmakers hurled objects across the floor of the house and grappled with one another https://t.co/Tbblg4i1N2 pic.twitter.com/MEYC1Xybg8

— Reuters (@Reuters) July 13, 2023