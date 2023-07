ชมคลิป เจ้าชายหลุยส์ ขโมยซีนสุดเฮี้ยว ขณะเจ้าชายวิลเลียมพาครอบครัว ชมงาน Air Show

เจ้าชายหลุยส์ พระโอรสองค์เล็กในเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคเธอรีน แห่งเวลส์ ทรงเป็นที่ดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนและผู้คนที่ได้พบเห็นอีก ขณะพระองค์เสด็จพร้อมพระบิดาพระมารดา เจ้าชายจอร์จ พระเชษฐา และเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ พระเชษฐภคินี เยี่ยมชมงาน Royal International Air Tattoo ซึ่งเป็นงานแสดงการบินทางทหารที่ใหญ่ที่สุด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยเจ้าชายหลุยส์ ทรงขโมยซีนอีกครั้งด้วยอากัปกริยาที่ดูซุกซนน่ารักตามประสาเด็กของพระองค์ ที่สกายนิวส์จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ขณะครอบครัวเจ้าชายวิลเลียมทรงขึ้นชมเครื่องบินขนส่ง C-17 Globemaster III ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งราชวงศ์อังกฤษ กลับสู่กรุงลอนดอน หลังเสด็จสวรรคตในเดือนกันยานปีที่ผ่านมา

จากภาพเหตุการณ์ในคลิปแสดงให้เห็นเจ้าชายหลุยส์ ทรงอ้าพระโอษฐ์ร้องขณะจะทรงนำพระหัตถ์ปิดพระกรรณ(หู)ทั้งสองข้างของพระองค์ เนื่องจากเสียงร้องคำรามของเครื่องบินที่ดังก้อง ตลอดจนอากัปกิริยาที่ไม่ทรงอยู่นิ่งอื่นๆ รวมถึงการทรงรีบจับมือลาเจ้าหน้าที่เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับ ซึ่งเรียกรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นไม่น้อย

William and Kate got the school holidays off to a flying start by taking their children on a family day out to the world’s largest military air show – but Prince Louis didn’t seem impressed.

Watch more: https://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/dn36BtMjuT

Advertisement

— Sky News (@SkyNews) July 14, 2023