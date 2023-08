แง้มโผ ครม.กัมพูชาชุดใหม่ อัพเดตล่าสุด ใครเป็นใคร เช็กเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ได้มีการนำเสนอโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ของประเทศกัมพูชา ซึ่งได้มีการเลือกตั้งไปเมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ รายชื่อ ครม.ประกอบด้วย

1.ลัม เจีย รัฐมนตรีกิจการด้านพรมแดน

2.ชาย ฤทธิแสน รัฐมนตรีพัฒนาชนบท

3.จอม นิมล รัฐมนตรีพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลูกสาว จอม ประสิทธิ์ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์

4.เนตร ภัตรา รัฐมนตรีสารสนเทศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและโฆษกรัฐบาล

5.ธาว เชษฐา รัฐมนตรีทรัพยากรน้ำ อดีตเป็นรัฐมนตรีช่วยทรัพยากรน้ำและเป็นลูกชาย โฮ สิทธี รัฐมนตรีสำนักนายกฯ

6.เปง โปนเนีย รัฐมนตรีคมนาคม อดีต รมช.คมนาคม

7.ชาย โบริน รัฐมนตรีศาสนาและประเพณี มีความใกล้ชิดกับ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรี

8.เฮง ซัว รัฐมนตรีแรงงานและการฝึกวิชาชีพ ซึ่งเป็นอดีต รมช.แรงงาน

9.วงไซ วิสุธ รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี

10.สุข จินดา โสเภีย รัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ เคยเป็นเลขาธิการ CDC secretary-general of the Council for the Development of Cambodia

11.เนต สาเวือน คณะกรรมการสันติสุข (Commissioner General of National Police) โดยหน่วยงานนี้แยกออกมาจากกระทรวงมหาดไทย เป็นหลานของสมเด็จฯฮุน เซน และในปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชา จะดำรงตำแหน่งหนึ่งในสิบรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา

12.ซอ สุขา รัฐมนตรีกิจการภายใน ก่อนหน้านั้นเป็น รมช.ศึกษาธิการ เป็นลูกชายของสมเด็จฯซอ เคง รองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไทย

13.เจีย สุเมธี รัฐมนตรีสังคมกิจ เคยเป็น ผวจ.ไปรแวง เป็นลูกชายของสมเด็จฯเจีย ซิม อดีตรองนายกฯ หัวหน้าพรรค CPP และอดีตประธานวุฒิสภา และเป็นหลานของสมเด็จฯซอ เคง อดีตรองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย

14.ดิด ตีน่า รัฐมนตรีเกษตร เป็นลูกชายของหัวหน้าผู้พิพากษาศาลสูงสุด

15.เชียง รา รัฐมนตรีสาธารณสุข

16.เตีย สิงหา รัฐมนตรีกลาโหม อดีตเป็น ผวจ.เสียมราฐ ลูกชายของพลเอกเตีย บัญ อดีตรองนายกฯและ รมว.กลาโหม

17.เอียง สุพอลแลด รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม

18.แก้ว รัตนะ รัฐมนตรีแร่และพลังงาน อดีตเป็นผู้ว่าการไฟฟ้า และเป็นหลานของบุน รานี

19.ฮุน มานี รัฐมนตรีการจ้างงานราชการ เป็นลูกคนชายคนเล็กของสมเด็จฯฮุน เซน

20.แฮม วันดี รัฐมนตรีอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

21.สุข สุเกน รัฐมนตรีท่องเที่ยว เป็นลูกชายของอดีตรองนายกฯซก อาน ที่เสียชีวิตไปแล้ว และเป็นลูกเขยของ จอม ประสิทธิ์ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีต รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์

22.โอน ปวล มุนีรัต รัฐมนตรีเศรษฐกิจและการเงิน

23.ฮอง จวน นารุน รัฐมนตรีศึกษาธิการ ยุวชนและกีฬา

24.เหมา ฮาสวานัล รัฐมนตรีการบินพลเรือน

25.อิง คุณธา ภาวี รัฐมนตรีกิจการสตรี

26.เชีย วันเดต รัฐมนตรีโทรคมนาคม

27.ฮุต ฮัค รัฐมนตรีความสัมพันธ์ด้านรัฐสภา

28.เคิร์ท เร็ธ รัฐมนตรียุติธรรม

29.บิน ทรา เชย์ รัฐมนตรีด้านการวางแผน

30.สาย สัม อัล รัฐมนตรีวางผังเมืองและโยธาธิการ