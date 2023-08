เที่ยวบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ป่วน เจอผู้โดยสารก่อความวุ่นวาย จนต้องบินกลับซิดนีย์

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม แชนแนล นิวส์ เอเชีย รายงานว่า เที่ยวบินของสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ ที่กำลังมุ่งหน้ามายังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ต้องบินย้อนกลับไปที่ซิดนีย์ หลังจากถูกผู้โดยสารบนเครื่องก่อกวน บังคับให้กลับไปที่ซิดนีย์

เที่ยวบินดังกล่าว คือ MH 122 บินออกจากสนามบินซิดนีย์ ในเวลาบ่ายโมง ของวันนี้ (14 สิงหาคม) บรรทุกผู้โดยสาร 199 คนและลูกเรือ 12 คน โดยลงจอดอย่างปลอดภัยในเวลา 15.45 น.

วิดีโอที่บันทึกโดยผู้โดยสาร เผยให้เห็นชายรายหนึ่ง ที่ดูเหมือนจะสวมกระเป๋าเป้ กำลังขู่ผู้โดยสารและพนักงาน

“เพื่อความปลอดภัย ผู้มีอำนาจตัดสินใจของเที่ยวบินดังกล่าว จึงตัดสินใจบินกลับซิดนีย์” โฆษกของมาเลเซีย แอร์ไลน์เผย

“ตอนนี้ผู้โดยสารที่ก่อความวุ่นวายในเครื่อง ถูกตำรวจท้องที่ควบคุมตัวได้แล้ว”

This lunatic is getting aggressive & poor people on board are still waiting for security to get in and take him to Allah through the right process. #MH122 is taken hostage by this lunatic giving Billion of Muslims a bad name. 👎 #Sydney Airport is waiting for what?! pic.twitter.com/n9cdThn8ZJ

— Jawad Nazir ✈ (@jawadmnazir) August 14, 2023