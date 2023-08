รัสเซียยิงขีปนาวุธ ถล่มกลางเมืองยูเครน ดับ 6 ศพ เจ็บอื้อ รวมเด็กนับสิบ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างกระทรวงมหาดไทยของยูเครน เปิดเผยว่า รัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตีลงจัตุรัสกลางเมืองเชอร์นิฮีฟ ทางตอนเหนือของประเทศยูเครน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 37 ราย

โดยเหตุโจมตีเกิดขึ้นในขณะที่ประชาชนในเมืองเชอร์นิฮีฟกำลังเดินทางไปโบสถ์กันเนื่องในวันหยุดทางศาสนา ซึ่งในจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นมีเด็กรวมอยู่ด้วย 11 ราย

ด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ซึ่งอยู่ในระหว่างการเยือนประเทศสวีเดนในวันเดียวกัน โพสต์ทางเทเลแกรมว่า “ขีปนาวุธของรัสเซียยิงถล่มลงกลางเมืองเชอร์นิฮีฟของเรา จัตุรัส มหาวิทยาลัย โรงละคร” และโพสต์โจมตีรัสเซียต่อว่า “วันเสาร์ธรรมดาที่รัสเซียเปลี่ยนให้เป็นวันแห่งความเจ็บปวดและสูญเสีย”

คลิปวิดีโอสั้นที่ผู้นำยูเครนโพสต์ยังแสดงให้เห็นซากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีดังกล่าวบริเวณหน้าโรงละคร ในใจกลางจัตุรัสของเมืองเชอร์นิฮีฟ ที่ยังมีรถยนต์หลายคันจอดอยู่ในสภาพได้รับความเสียหายยับเยิน และเผยให้เห็นร่างของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งที่ติดอยู่ในรถคันหนึ่งด้วย

วันเดียวกัน กองทัพรัสเซียอ้างว่าได้ขัดขวางการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนที่สนามบินทหารแห่งหนึ่งในภูมิภาคนอฟโกรอด ที่ตั้งอยู่ระหว่างกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย ซึ่งกองทัพรัสเซียชี้ว่าเป็นการก่อการร้าย แต่รัสเซียยิงทำลายไว้ได้

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023