ฮิวแมนไรท์ วอทช์อ้าง ตร.ชายแดนซาอุฯ สังหารหมู่ผู้อพยพเอธิโอเปีย นับร้อยเมื่อปีก่อน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ฮิวแมนไรท์ วอทช์ องค์กรเรียกร้องสิทธิมนุษยชน ได้เผยแพร่รายงานที่มีชื่อว่า They Fired On Us Like Rain ซึ่งกล่าวหาว่าตำรวจตระเวนชายแดนของประเทศซาอุดีอาระเบียได้ยิงและใช้อาวุธระเบิดสังหารผู้อพยพชาวเอธิโอเปียจำนวนหลายร้อยคน ขณะกำลังข้ามพรมแดนจากประเทศเยเมน ซึ่งได้รับความเสียหายจากการทำสงครามกลางเมือง เข้ามาหางานทำในประเทศซาอุฯเมื่อปีที่แล้ว

ข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงการทารุณกรรมที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเส้นทางสายตะวันออก ที่ทอดยาวจากจะงอยแอฟริกา (Horn of Africa) ไปจนถึงประเทศซาอุฯ ที่มีชาวเอธิโอเปียหลายแสนคนทำงานและอาศัยอยู่ โดยรายงานดังกล่าวรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อพยพชาวเอธิโอเปีย 38 คน รอดชีวิตจากการเดินทางข้ามพรมแดนจากเยเมนเข้ามาในซาอุฯ รวมถึงมีการนำภาพถ่ายจากดาวเทียมและรูปภาพที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียหรือแหล่งข่าวอื่นๆ มาประกอบรายงานอีกด้วย

ผู้รอดชีวิตหลายคนเล่าเหตุการณ์อันน่าสยดสยองว่า ทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิง ผู้ชาย หรือเด็ก ถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัส สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บางคนเล่าว่าตำรวจชายแดนของซาอุฯถามกับกลุ่มผู้อพยพว่าพวกเขาอยากโดนยิงที่อวัยวะส่วนใด นาเดีย ฮาร์ดแมน นักวิจัยของฮิวแมนไรท์ วอทช์ ระบุในแถลงการณ์ว่า “เจ้าหน้าที่ของซาอุฯกำลังฆ่าผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจำนวนหลายร้อยคนในบริเวณพรมแดนห่างไกลนี้โดยที่ไม่มีใครเห็น”

ฮิวแมนไรท์ วอทช์ยังระบุอีกว่า ทางหน่วยงานได้จดบันทึกการทารุณกรรมผู้อพยพชาวเอธิโอเปียในประเทศซาอุดีอาระเบียและเยเมนมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว แต่เหตุการณ์ล่าสุดนี้อาจมีผู้อพยพเสียชีวิตอย่างน้อย 655 คน หรืออาจพุ่งขึ้นเป็นหลายพันคน และเหมือนเป็นการสังหารหมู่ที่เป็นวงกว้างและเป็นระบบ จนอาจเข้าข่ายการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

เมื่อปีที่แล้ว ผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้รายงานถึงข้อกล่าวหาที่น่ากังวล เกี่ยวกับการทิ้งระเบิดและระดมยิงข้ามพรมแดนโดยกองกำลังความมั่นคงของซาอุฯที่สังหารผู้อพยพเป็นจำนวนราว 430 คน ในพื้นที่ตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียและตอนเหนือของประเทศเยเมนระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนของปี 2022

ฮิวแมนไรท์ วอทช์ได้เรียกร้องให้ทางการซาอุฯยกเลิกนโยบายใดๆ เกี่ยวกับการใช้กำลังใส่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในทันที พร้อมกับวิงวอนให้ยูเอ็นเข้ามาตรวจสอบการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นด้วย ขณะที่รัฐบาลซาอุฯปฏิเสธว่าไม่พบหลักฐานข้อมูลที่ยืนยันหรือพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่างๆ