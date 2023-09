สนั่นโซเชียล แอร์สายการบินดัง ออกไปโพสท่าถ่ายรูปที่ปีกเครื่องบิน สูงจากพื้นดิน 5 ม.

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังจากมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ว่าพวกเขาไปถ่ายรูปบนปีกเครื่องบินโบอิ้ง 777

คลิปวิดีโอดังกล่าวถ่ายขึ้นในสัปดาห์นี้ ที่บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา ไม่นานก่อนที่เครื่องบินจะบินกลับเมืองซูริก สวิตเซอร์แลนด์ และแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ นำไปสู่การตำหนิลูกเรือตามมา

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนหนึ่งได้ยืนทำท่าขาเดียวบนปีกเครื่องบิน หมุนตัวและเต้นรำไปรอบๆ ก่อนที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอีกคนจะมาร่วมด้วย บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน

20 Minuten สื่อของสวิตเซอร์แลนด์ ได้เผยแพร่แถลงการณ์ของสายการบินถึงพฤติกรรมดังกล่าวของลูกเรือว่า “สิ่งที่ดูเหมือนสนุกสนานในวิดีโอนั้น เป็นอันตรายถึงชีวิต”

SWISS cabin crew in serious trouble for taking selfies on a 777 wing in Buenos Aires. pic.twitter.com/NrwevZ8ys8

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 25, 2023