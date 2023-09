เปิดนาทีระทึก เฮลิคอปเตอร์กู้กัย ร่วงตกกระแทกอาคาร ในฟลอริดา ดับ 2 เจ็บ 2

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยดับเพลิงของอำเภอโบรวาร์ดเคาน์ตี รัฐฟลอริดา เกิดตกลงมาชนเข้ากับอพาร์ตเมนต์ คอมเพล็กซ์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย

สำหรับผู้เสียชีวิตคือ กัปตันหน่วยกู้ภัยดับเพลิงโบรวาร์ด “เทอร์รีสัน แจ็กสัน” ที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว และผู้หญิงไม่ทราบชื่อ ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้กับสนามบินทางตอนเหนือของฟอร์ต ลอร์เดอร์เดล ห่างออกจากสนามบินปอมปาโนบีชราวครึ่งไมล์ ขณะที่เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว ขณะที่ลูกเรือทั้ง 3 คน กำลังมุ่งหน้าไปหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเพื่อนำผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล เหตุเกิดราวเวลาประมาณ 08.46 น. ก่อนที่เครื่องบินจะตกและมีควันไฟลุกไหม้

วิดีโอที่โพสต์ทางออนไลน์เผยให้เห็นเปลวไฟที่มาจากส่วนกลางของเฮลิคอปเตอร์ ขณะที่มีกลุ่มควันยาวตามหลังอยู่ เฮลิคอปเตอร์ดูเหมือนจะหักครึ่งขณะที่เริ่มหมุนวน และตกลงสู่พื้น วิดีโอจากอีกมุมหนึ่งแสดงให้เห็นว่าใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้หมุนอย่างรวดเร็ว

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอำเภอทั้งหมด 3 คน อยู่ในเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย ถูกนำส่งโรงพยาบาลและไม่มีอาการบาดเจ็บที่คุกคามถึงชีวิต มีการเปิดเผยว่า นักดับเพลิงอีก 2 รายที่ได้รับบาดเจ็บ ได้แก่ ดารอน โรช นักบินวัย 37 ปี และไมค์ ชากัวเซดา วัย 31 ปี

เทอร์รีสัน แจ็กสัน วัย 50 ปี เคยทำงานด้านการกู้ภัยดับเพลิงในโบรวาร์ดเคาน์ตี เป็นเวลา 19 ปี

“เทอร์รีสันเป็นร็อกสตาร์ เขาเป็น 1 ในคนที่ดีที่สุดในพวกเรา” โทนี่ ผู้ดูแลแผนกดับเพลิงกล่าว

ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเปิดเผยกับ South Florida Sun Sentinel ว่าเฮลิคอปเตอร์เริ่มปล่อยควันทันทีที่บินขึ้น จากนั้นมันก็สูญเสียระดับความสูงและพังทลายลง ขณะที่ผู้อยู่ในอพาร์ตเมนต์บอกว่า อุบัติเหตุดังกล่าวดังยิ่งกว่าฟ้าร้อง “ฉันคิดว่ามีระเบิด”

Broward Sheriff’s Office Fire Rescue helicopter crashes in Pompano Beach, Florida. Two people on board were taken to a local hospital with unknown injuries. pic.twitter.com/dJlKxfUboe

#Ongoinbg a BSO Fire Rescue EC-135 [N109BC] crashes in Pompano Beach, Florida (US). First sources state all 3 aboard survived, 2 injured, aircraft destroyed. Video shows helicopter on fire and a tail boom failure before going down in an urban area. Updates when possible. pic.twitter.com/OLUMYrQG4Q

