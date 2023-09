เหลียงเฉาเหว่ย ร่ำไห้รับรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement งานหนังเมืองเวนิส

รอยเตอร์ รายงาน โทนี่ เหลียง หรือเหลียงเฉาเหว่ย พระเอกรุ่นใหญ่ชาวฮ่องกง ดีใจจนร่ำไห้ระหว่างขึ้นรับรางวัลเกียรติยศสิงโตทองคำไลฟ์ไทม์ อะชีฟเมนต์ อะวอร์ด (Lifetime Achievement Award) ในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิสครั้งที่ 80 ประเทศอิตาลี เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน

พระเอกเจ้าบทบาทวัย 61 ให้สัมภาษณ์รอยเตอร์ ทีวี ถึงรางวัลเกียรติยศที่มอบแด่ศิลปินที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพว่า “นี่เหมือนฝันที่เป็นจริง ”

ที่ผ่านมา เหลียงเฉาเหว่ย มีผลงานการแสดงเป็นที่รู้จักระดับสากล จากภาพยนตร์ผลงานกำกับของ หว่อง กา ไว อาทิ In the Mood for Love ฉายเมื่อปี 2543 และภาพยนตร์เรื่อง 2046 ฉายเมื่อปี 2547 นอกจากนั้นยังมีผลงานภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลสิงโตทองคำในงานเทศกาลหนังเมืองเวนิส อาทิ A City of Sadness (ปี 2532), Cyclo (ปี 2538) , Lust, Caution (ปี 2550) ผลงานกำกับของ อัง ลี ผู้กำกับดังชาวไต้หวัน ที่ทำหน้าที่มอบรางวัลเกียรติยศแก่เหลียงเฉาเหว่ยในค่ำคืนนั้น

พระเอกรุ่นใหญ่ ให้สัมภาษณ์สื่อก่อนพิธีมอบรางวัลจะเริ่มว่าตนเป็นคนขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก แต่การแสดงช่วยให้ตนกล้าแสดงออกมากขึ้น “ผมเป็นคนเก็บความรู้สึก ไม่เคยแสดงอารมณ์ต่อหน้าคนอื่น”

เหลียงเฉาเหว่ย เดินทางมาร่วมงานพร้อมกับ คารินา หลิว หรือหลิวเจียหลิง นางเอกดังรุ่นใหญ่วัย 57 ภรรยา ยังพูดถึงผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ The Goldfinger ภาพยนตร์แนวอาชญากรรมของฮ่องกง ที่ร่วมแสดงกับ แอนดี หลิว หรือหลิวเต๋อหัว พระเอกดังที่เคยร่วมงานกันใน Infernal Affairs ภาพยนตร์ดังเมื่อปี 2545 ว่า ครั้งนี้ตนจะได้เล่นเป็นตัวร้าย จากที่ผ่านมามักรับบทเป็นคนดี “ผมคิดว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผมที่จะได้เล่นเป็นคนเลวดูบ้าง”

Advertisment

นอกจากนั้น เหลียงเฉาเหว่ย ยังจะมีภาพยนตร์ยุโรปเรื่องแรก “Silent Friend” กำกับโดย ผู้กำกับชาวฮังการี “ผมวางแพลนไว้ว่าจะใช้เวลาเตรียมตัว 8 เดือน เพราะในเรื่องผมรับบทเป็นนักประสาทวิทยา แต่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้เลย ดังนั้นผมต้องอ่านหนังสือเยอะ และคงต้องเข้าออกมหาวิทยาลัยบ่อยๆ”