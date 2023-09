ระทึก ถังเชื้อเพลิง เครื่องบินรบตุรกี ร่วงจากฟ้า กระแทกรถยนต์พังยับ 3 คัน

เป็นเรื่องระทึกในแวดวงการบินโลกอีกครั้ง เมื่อสื่อต่างประเทศ รายงานว่า ถังเชื้อเพลิงภายนอกของเครื่องบินรบเอฟ4 ซึ่งเป็นของกองทัพอากาศตุรกี ได้ร่วงหล่นลงมาอย่างไม่มีใครคาดคิด ตกใส่รถยนต์ที่จอดอยู่ที่ลาน

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น เครื่องบินลำดังกล่าว กำลังบินจากสนามบินนานาชาติอิสตันบูล อาตาเติร์ก ไปยัง ฐานทัพอากาศเอสกีเซฮีร์ ซึ่งเป็นที่ทำการของกองบัญชาการฐานบินหลักที่ 1

อย่างไรก็ตาม ถังเชื้อเพลิงได้ถูกปล่อยออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุ เหนือลานจอดรถของบริษัท เตอร์กิช ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น ในอังการา โดยภาพถ่ายที่ปรากฏทางโซเชียลมีเดีย เผยให้เห็นรถที่เสียหายอย่างน้อย 3 คัน

External fuel tank from a Turkish Air Force F-4 Phantom II falls on three vehicles in a parking lot in Ankara. pic.twitter.com/WKLuHGJUOE

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 4, 2023