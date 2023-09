งงหนัก! รัฐมนตรีกลาโหมจีน หายตัวปริศนา มะกันเชื่อ ถูกปักกิ่งคุมตัวสอบ-เด้งพ้นเก้าอี้แล้ว

เมื่อวันที่ 15 กันยายน สำนักข่าวเอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่า สหรัฐอเมริกาเชื่อนายหลี่ ช่างฝู รัฐมนตรีกลาโหมของจีน กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการจีนและเขาได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้ว ซึ่งเป็นการคาดเดาของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐ ที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีกลาโหมจีน วัย 65 ปีผู้นี้ ได้หายหน้าไปจากสาธารณะมานานหลายสัปดาห์ โดยยังไม่ได้ไปร่วมการประชุมความร่วมมือด้านกลาโหม ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดเมื่อวันที่ 7-8 กันยายนที่ผ่านมาด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการเวียดนาม 2 ราย เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากทางการจีนว่าขอเลื่อนประชุมดังกล่าวออกไป เนื่องจากปัญหาสุขภาพของรัฐมนตรีกลาโหมของจีน

เดอะ ไฟแนนเชียลไทม์ส รายงานเมื่อวันที่ 14 กันยายน อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐ 3 รายและแหล่งข่าวในแวดวงข่าวกรองอีก 2 ราย กล่าวถึงการหายตัวไปของนายหลี่ ว่า สหรัฐลงความเห็นว่านายหลี่ถูกปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมแล้ว แต่ยังไม่แน่ชัดว่าอะไรที่ทำให้รัฐบาลสหรัฐสรุปว่า นายหลี่กำลังอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการจีน

รายงานข่าวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานก่อนที่นายราห์ม เอ็มมานูเอล เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่น ที่มักจะออกมาวิจารณ์ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนอย่างเปิดเผย จะโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า ไม่มีใครเห็นหรือได้ยินข่าวนายหลี่มาเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว และเขาอาจถูกคุมขังอยู่ในบ้าน

“รายชื่อคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีสีในตอนนี้ คล้ายกับนวนิยายของ อกาธา คริสตี้ เรื่อง And That There Were None ประการแรก รัฐมนตรีต่างประเทศฉิน กัง หายตัวไป จากนั้นผู้บัญชาการของกองกำลังจรวดก็หายตัวไป และตอนนี้ หลี่ ช่างฝู รัฐมนตรีกลาโหม ก็ไม่ได้ปรากฏตัวในที่สาธารณะเป็นเวลา 2 สัปดาห์แล้ว” นายเอ็มมานูเอลโพสต์บน X เมื่อสัปดาห์ก่อน

ก่อนที่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่น จะโพสต์ในวันพฤหัสบดี(14 ก.ย.)ว่า “1.ไม่เห็นหรือได้ยินจากรัฐมนตรีกลาโหมหลี่ ช่างฝู มาเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว 2.เขาไม่เดินทางมาเวียดนาม และตอนนี้เขาไม่อยู่ในการประชุมตามกำหนดกับผู้บัญชาการกองทัพเรือสิงคโปร์ เพราะเขาถูกคุมขังอยู่ในบ้าน? ที่นั่นคนอาจจะแแออัด”

การหายตัวไปของนายหลี่ เป็นสัญญาณล่าสุดของความสับสนยุ่งยากทางการเมืองในจีนที่ปรากฏขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากนายฉิน กัง รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน ได้หายตัวไปอย่างไร้คำอธิบายก่อนถูกปลดออกจากตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ ทางการจีนยังปลดผู้บัญชาการกองกำลังจรวด ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลคลังนิวเคลียร์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยไม่มีคำอธิบายเช่นกันเช่นกัน