เจ้าหน้าที่ สนามบินฟิลิปปินส์ ขโมยเงินผู้โดยสาร 300 ดอลลาร์ ก่อนกลืนลงท้อง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เจมี เบาติสตา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ส่งสัญญาณเพื่อกำหนดโทษสูงสุด ต่อบุคลากรของสนามบินนานาชาตินินอย อากีโน (NAIA) ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดใดก็ตาม โดยเขาได้แสดงความตกใจกับเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่คัดกรองความปลอดภัย ที่ถูกจับได้ว่ายัดแบงก์ดอลลาร์เข้าปากของเธอ

ตามการรายงานของกระทรวงคมนาคม (DOTr) ที่ระบุว่า สำนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง ได้เสร็จสิ้นการสอบสวนเจ้าหน้าที่หญิง ที่ถูกพบว่ากลืนเงิน 300 ดอลลาร์ ที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยจากผู้โดยสารชาวจีนรายหนึ่ง

WATCH: A video obtained by CNN Philippines shows a member of the Office for Transportation Security seemingly swallowing the dollar bills she allegedly stole from a passenger at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. pic.twitter.com/hKw3ggahNq

— CNN Philippines (@cnnphilippines) September 20, 2023