นักเขียนนิยายดัง The House of the Spirits เซ็นสัญญาเขียนหนังสือเด็ก 3 เล่ม

เอพี รายงาน อิซาเบล อัลเยนเด นักเขียนนวนิยายชื่อดังชาวชิลี เจ้าของผลงาน The House of the Spirits และ Eva Luna เซ็นสัญญาเขียนหนังสือเด็ก 3 เล่มกับ ฟิโลเมล บุ๊ก (Philomel Books) ในเครือสำนักพิมพ์เพนกวิน ยังก์ รีดเดอร์

นักเขียนดังวัย 81 ผู้คร่ำหวอดในวงการมานาน 40 ปี มียอดขายหนังสือหลายล้านเล่มทั่วโลก จะมีผลงานหนังสือนิทานประกอบภาพ 3 เล่ม เริ่มด้วยเล่มแรก ‘เพอร์ลา,เดอะ ไมท์ตี้ ด็อก( Perla, The Mighty Dog) ที่จะออกวางจำหน่ายต้นเดือนมิถุนายน ปี 2567 ได้ แซนดี โรดริเกซ วาดภาพประกอบ เป็นเรื่องราวที่อิซาเบล ได้แรงบันดาลใจจาก เพอร์ลา สุนัขที่เธอเก็บมาเลี้ยง

อิซาเบล กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายนว่า “เพอร์ลา เป็นเรื่องราวของสุนัขหัวใจยิ่งใหญ่ เห่าเสียงดัง และมีความภักดีอย่างแรงกล้าต่อ นิโค ริโก เจ้านายของเธอ ”

นักเขียนดังชาวชิลี กล่าวผ่านแถลงการณ์ด้วยว่า “ฉันรักสุนัขมากกว่าคน เพราะเราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากพวกเขา เพอร์ลาเป็นสุนัขที่ร่าเริง ซื่อสัตย์ รักโดยไม่มีเงื่อนไข และพร้อมจะปกป้องครอบครัวของเธอเสมอ เรื่องราวการผจญภัยระหว่างเพอร์ลากับนิโค จะเกี่ยวกับพลังแห่งมิตรภาพ การทำงานเป็นทีม และความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรา “