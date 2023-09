ที่นี่ฟลอริด้า จนท.ฆ่าจระเข้ยาว 13 ฟุตตาย พยานเห็นมีเหยื่ออยู่ในปาก

เมื่อวันที่ 23 กันยายน สื่อต่างประเทศรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนกรณีการเสียชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับจระเข้ยาว 13 ฟุต ใกล้กับถนน 134 อะเวนิว นอร์ธ และถนน 121 ในพิเนลัส คันทรี่

โดยเจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที หลังจากได้รับแจ้งว่าพบศพเวลา 13.50 น. ทั้งนี้ สำนักงานนายอำเภอระบุว่า จระเข้ยาว 13 ฟุต 8.5 นิ้ว ตัวหนึ่ง ถูกฆ่าและนำขึ้นจากน้ำ โดยความช่วยเหลือของคณะกรรมการอนุรักษ์ปลาและสัตว์ป่าฟลอริด้า

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ทีมดำน้ำ PCSO เก็บศพของผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ สกายฟ็อกซ์ได้ภาพที่แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ล้อมรอบจระเข้ตัวใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้กับรอยเลือดข้างถนนในที่เกิดเหตุ ในพื้นที่ Ridgecrest ของ Pinellas County ซึ่งอยู่ทางเหนือของสวนพฤกษศาสตร์ฟลอริด้า

โดยสำนักงานชันสูตรศพจะชันสูตรเพื่อหาสาเหตุและลักษณะการเสียชีวิตต่อไป ขณะที่ผู้ที่อยู่บริเวณนั้นต่างรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว

เทอร์รี วิลเลียมส์ ที่เดินทางไปละแวกนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น กล่าวว่า ไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าจะมีจระเข้เข้ามาในบริเวณนี้ ฉันรู้ว่ามีทะเลสาบอยู่ฝั่งตรงข้ามถนน และรู้เกี่ยวกับทะเลสาบ แต่ไม่ใช่ในย่านนี้ และไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

การสอบสวนการเสียชีวิตยังคงดำเนินอยู่ และเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าจระเข้ตัวนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง

มีรายงานว่า ผู้เห็นเหตุการณ์เห็นจระเข้ตัวนี้มีเหยื่อของมันอยู่ระหว่างขากรรไกร บนถนน และยืนยันว่ามีศพอยู่ในปากมัน ก็เลยเริ่มบันทึกเสียง

มีรายงานด้วยว่า เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้ดึงจระเข้ขึ้นจากน้ำอย่างรวดเร็วและยิงมัน 2-3 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม บริเวณนี้อยู่ใกล้กับสวนสาธารณะ Ridgecrest Park ยอดนิยม ซึ่งมีทะเลสาบขนาด 5 เอเคอร์ เป็นที่รู้จักว่าเป็นที่อยู่ของจระเข้

