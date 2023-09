โซเฟีย ลอเรน นางเอกรุ่นเดอะ ‘ล้มในห้องน้ำ’ กระดูกหักหลายที่ต้องผ่าตัด

เว็บไซต์ฮอลลีวูด รีพอร์เตอร์ รายงาน โซเฟีย ลอเรน นางเอกชื่อดังระดับตำนานของอิตาลี เข้ารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน หลังจากล้มในห้องน้ำ ที่บ้านพักในสวิตเซอร์แลนด์ กระดูกหักหลายแห่ง รวมถึงกระดูกโคนขาข้างหนึ่ง

นางเอกรุ่นใหญ่ระดับตำนานของวงการบันเทิงโลก เพิ่งมีอายุครบ 89 ปีเมื่อวันที่ 20 กันยายน ได้รับบาดเจ็บ มีกระดูกหักหลายที่บริเวณสะโพก รวมถึงกระดูกหักรุนแรงที่กระดูกโคนขา จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน แหล่งข่าววงในมองในแง่ดีเมื่อดูจากผลการผ่าตัด การฟื้นตัวของนางเอกรุ่นดัง และการการพักฟื้นช่วงสั้นๆ และการฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะยาวประกอบกัน

ข่าวลอเรนล้มในห้องน้ำ แดงขึ้นมาจากภัตตาคารใหม่ที่นางเอกดังต้องเดินทางไปทำพิธีเปิดที่เมืองบารี ประเทศอิตาลีในวันที่ 26 กันยายนนี้ แต่ไม่สามารถเดินทางไปได้ ภัตตารใหม่นี้เป็นสาขาที่ 4 และใช้ชื่อของเธอเป็นชื่อร้าน

ทั้งนี้ลอเรน ยังมีกำหนดเข้าพิธีรับมอบเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของเมืองบารี แต่ระหว่างนี้ตารางงานทุกอย่างของเธอต้องระงับไปทั้งหมด

แหล่งข่าววงในเล่าว่า ทั้งคาร์โล และ เอโดอาร์โด ลูกชาย 2 คนต่างเฝ้าดูแลลอเรนที่โรงพยาบาล เอโดอาร์โด เคยกำกับลอเรนในภาพยนตร์เรื่อง The Life Ahead ทางเน็ตฟลิกซ์เมื่อปี 2563 ทำให้ลอเรนได้รับรางวัล David di Donatello Award ในฐานะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ต่อมาในปี 2564 ลอเรนมีหนังสารคดีเรื่อง What Would Sophia Loren Do? ทางช่องเน็ตฟลิกซ์

โซเฟีย ลอเรน ปรากฎตัวต่อสาธารณชนล่าสุดในงานแฟชั่นโชว์ของอาร์มานี “One Night Only” ที่เมืองเวนิส อิตาลี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566