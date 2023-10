นิวยอร์กอ่วม ฝนถล่มหนัก น้ำท่วมโรงเรียน-รถไฟใต้ดิน-สนามบิน ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว

เมื่อวันที่ 30 กันยายน สื่อต่างประเทศรายงานว่า ฝนได้ถล่มมหานครนิวยอร์กอย่างหนัก เป็นประวัติการณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมไหลผ่านถนน ห้องใต้ดิน โรงเรียน รถไฟใต้ดิน และกระทบกับการสัญจรอย่างหนัก

โดยน้ำที่ท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ส่งผลให้ผู้โดยสารบางส่วนไม่ทันระวังตัว ขณะเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนในเช้าวันศุกร์ โดยเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินได้เร่งช่วยเหลือผู้คนที่ติดค้างในห้องใต้ดิน ที่เต็มไปด้วยน้ำจนเหมือนอ่างอาบน้ำ

นอกจากนี้ ฝนที่ตกหนักภายในวันเดียว ยังทำให้สนามบินนานาชาติ จอห์น เอฟ. เคนเนดี ในนิวยอร์ก น้ำท่วมสูงกว่า 8 นิ้ว มากที่สุดนับแต่ปี 1948 หลายพื้นที่ในเมืองบรูคลิน มีฝนตกสูงกว่า 4 นิ้ว ซึ่งเท่ากับฝนที่ตกตลอดเดือนภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง ขณะที่พื้นที่อื่นๆ มีฝนตกในอัตรา 1-2 นิ้วต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐ (NWS) เตือนว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะมีฝนตกรวมสูงถึง 8 นิ้วในพื้นที่ 3 รัฐได้แก่ นิวยอร์ก, นิวเจอร์ซี และคอนเนตทิคัต

🚨#BREAKING: State of Emergency has been declared for New York City along with a Shelter-in-Place due from Widespread Flooding

📌#Manhattan | #Newyork

New York Governor Kathy Hochul and Mayor Eric Adams have declared a state of emergency for New York City, Long Island, and the… pic.twitter.com/JyQX98NVP6

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 29, 2023