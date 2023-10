27 ปีผ่านไป ! ตร.ลาสเวกัส ‘จับคนสั่งฆ่า’ ทูพัค ชาเคอร์ แร็ปเปอร์ดังได้แล้ว

บีบีซีรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน ตำรวจนครลาสเสกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา แจ้งดำเนินคดีแก่ นายดูเอน ‘เคฟฟี ดี’ เดวิส วัย 60 ปีอดีตหัวหน้าแก๊ง ผู้บงการฆ่า ทูพัค ชาเคอร์ นักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกัน จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อปี 2539

ชาเคอร์ นักร้องชาวนิวยอร์กโดยกำเนิด และแร็ปเปอร์ในตำนานถูกยิง 4 นัดขณะนั่งอยู่ในรถยนต์ติดไฟแดงในนครลาสเวกัสจากกระสุนที่ยิงมาจากรถที่แล่นผ่านเมื่อวันที่ 7 กันยายน ปี 2539 จากนั้นไม่กี่วันต่อมาจึงเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ตำรวจเปิดเผยว่า เดวิสวางแผนยิงสังหารนักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดังซึ่งตอนนั้นมีอายุ 25 ปี หลังจาก ออร์แลนโด แอนเดอร์สัน หลานชายของนายเดวิส มีเรื่องทะเลาะวิวาท ชกต่อยกับชาเคอร์ที่คาสิโนแห่งหนึ่งในลาสเวกัส จากนั้นชาเคอร์ก็ถูกดักยิงเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2539

นายเดวิส ถูกตำรวจเข้าจับกุมตัวได้ที่บ้านในลาสเวกัสเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 29 กันยายน และจะถูกนำตัวขึ้นศาลในอีกไม่กี่วันจากนี้

เกร็ก เคดิง ตำรวจลอสแอนเจลิสวียเกษียณซึ่งเคยใช้เวลาสืบสวนคดีฆาตกรรมชาเคอร์อยู่นานหลายปีเปิดเผยกับสำนักข่าวเอพีว่า ไม่ประหลาดใจที่เดวิสถูกตำรวจจับกุมตัวและว่าผู้สมรู้ร่วมคิดทุกคนเสียชีวิตไปหมดแล้ว นายเดวิสเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่

เจสัน โจแฮนสัน แถลงข่าวต่อสื่อเมื่อวันที่ 29 กันยายนว่าความพยายามทำงานตลอดหลายปีที่ผ่านมาของตำรวจเห็นผลลัพธ์ในที่สุด พร้อมทั้งอธิบายถึงที่มาซึ่งนำไปสู่การจับกุมตัวนายเดวิส ผู้บงการ โดยโจแฮนสันได้แสดงหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็น ออร์แลนโด แอนเดอร์สัน หลานชายของเดวิส ขณะถูกชก ถูกทำร้าย อันเป็นมูลเหตุนำไปสู่การดักยิงชาเคอร์เพื่อแก้แค้น

โจแฮนสัน กล่าวตำรวจเชื่อว่าคดีฆาตกรรมชาเคอร์ต้องเกี่ยวพันกับแก๊งอาชญากรรม และมีการทบทวน รื้อฟื้นคดีหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ กระทั่งเมื่อปี 2561 มีหลักฐานใหม่เพิ่มเติม คดีจึงได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง

โจแฮนสัน กล่าวว่านายเดวิสได้ยอมรับต่อหน้าสื่อมวลชนว่า เขานั่งอยู่ในรถที่ยิงสังหารทูพัค ชาเคอร์ และในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน เควิน แม็คมาฮิล นายอำเภอลาสเวกัส กล่าวด้วยน้ำเสียง และสีหน้าที่เต็มด้วยอารมณ์ ความรู้สึกอย่างเห็นได้ชัดว่า ” เป็นเวลานานถึง 27 ปีที่ครอบครัวทูพัค ชาเคอร์ เฝ้ารอความยุติธรรม มีผู้คนมากมายไม่เชื่อว่าคดีฆาตกรรมทูพัค ชาเคอร์ มีความสำคัญต่อกรมตำรวจนี้ ผมมายืนอยู่ที่นี่เพื่อบอกพวกคุณว่า มันไม่จริง เป้าหมายที่กรมตำรวจลาสเวกัสยึดมั่นมาตลอดก็คือนำตัวกลุ่มคนที่สังหารทูพัคมารับโทษให้ได้ ”

ทูพัค ชาเคอร์ ใช้ชื่อในวงการดนตรีว่า 2Pac มีอัลบัมเพลงแรกออกมาเมื่อปี 2534 นับเป็นศิลปินแร็ปเปอร์ และ ฮิป ฮอป ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง มีผลงานเพลงขายได้กว่า 75 ล้านแผ่นทั่วโลก เคยมีผลงานเพลงฮิตติดอันดับอาทิ California Love, All Eyez On Me และ Changes ทั้งยังมีผลงานภาพยนตร์สร้างชื่อ อาทิ Juice, Poetic Justice, Above The Rim, Gridlock’d และ Gang Related การเสียชีวิตของชาเคอร์ ถูกนำไปสร้างภาพยนตร์สารคดีหลายเรื่อง