มาแล้ว..วงNSYNC ปล่อยเพลงใหม่ ‘ Better Place’ เพลงแรกในรอบ 20 ปี

รอยเตอร์รายงาน วงเอ็นซิงก์ (NSYNC) บอยแบนด์ดังยุค 90 ปล่อยเพลงใหม่ เพลงแรกในรอบ 20 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน ชื่อ ‘Better Place’ เพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน Trolls Band Together

เพลง Better Place เป็นการหวนกลับมาร่วมงานกันครั้งแรกของสมาชิกทั้ง 5 วงเอ็นซิงก์ ได้แก่ จัสติน ทิมเบอร์เลค, โจอี ฟาโทน, แลนซ์ เบสส์, คริส เคิร์กแพทริค และเจซี แชเซซ หลังจากมีผลงานอัลบัมสุดท้าย Celebrity ออกมาเมื่อปี 2544

จัสติน ทิมเบอร์เลค ผู้ให้เสียงพากษ์ ‘บรานช์’ หนึ่งในตัวละครเอกของ Trolls Band Together แชร์คลิปวิดีโอเบื้องหลังการทำงานของสมาชิกวงเอ็นซิงก์ในห้องบันทึกเสียง

ขณะที่ แลนซ์ เบสส์ โพสต์ไอจีพูดถึงเพลงใหม่ในรอบ 20 ปีของพวกเขาทั้งห้าว่าเปรียบเหมือน “จดหมายรักถึงแฟนเพลงของเราทุกคนซึ่งเป็นพลังสนับสนุนอันน่าทึ่งของพวกเรา พวกคุณยืนหยัดเคียงข้างพวกเรามาตลอด ”

ขณะที่เบสส์ ยังบอกกับเพื่อนร่วมวงว่า ” บทพลงนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความผูกพันของพวกเรา และผมรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งต่อการเดินทางที่เรามีร่วมกัน และการเดินทางที่รออยู่ข้างหน้า ”

วงเอ็นซิงก์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ในเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มีเพลงฮิตที่ครองใจแฟนเพลงอาทิ I Want You Back ,Tearin’ Up My Heart และ Bye Bye Bye จากนั้นห่างหายไปจากวงการเพลงเมื่อปี 2545 กระทั่งยุบวงในที่สุด ขณะที่ทิมเบอร์เลค ยังประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเดี่ยว

วงอินซิงก์มีโอกาสขึ้นแสดงบนเวทีด้วยกันครั้งสุดท้ายที่งานประกาศรางวัลเอ็มทีวี วิดีโอ มิวสิก อวอร์ดส์เมื่อปี 2556

แต่ล่าสุดมีโอกาสขึ้นเวทีด้วยกันอีกครั้งในงานประกาศรางวัลเอ็มทีวี วิดีโอ มิวสิก อวอร์ดส์ เป็นผู้มอบรางวัล Best Pop ให้แก่ เทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องซุปตาร์ชื่อดัง เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา