เดรก แร็ปเปอร์ดังประกาศ ‘พักงานเพลง’ รักษากระเพาะอาหารที่รุนแรงมาหลายปี

เอเอฟพี รายงาน เดรก นักร้องแร็ปเปอร์ดังชาวแคนาดาวัย 36 ปี ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม หลังจากเพิ่งปล่อยอัลบัมใหม่ล่าสุด ‘For All The Dogs ‘ ออกมาไม่กี่ชั่วโมงว่าจะพักงานดนตรีสักระยะ เพื่อไปจัดการปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระเพาะอาหารที่กำเริบขึ้นมาอีก

“ผมคงไม่ทำงานดนตรีสักพักหนึ่ง ผมต้องซื่อสัตย์ ผมจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพของผมเป็นสิ่งแรก ผมจำเป็นต้องจัดการให้มันถูกต้อง ผมมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารที่รุนแรงมากนานหลายปีแล้ว ” แร็ปเปอร์ดัง ให้สัมภาษณ์ในรายการ Table For One ทางสถานีวิทยุ SiriusXM เมื่อวันศุกร์

อัลบัมฟอร์ ออล เดอะ ด็อกส์ (For All The Dogs) ที่แฟนเพลงรอคอยมานาน มีศิลปินนักร้องร่วมร้องหลายคนทั้ง แบด บันนี,เจ.โคล , เอสซีเอ , ลิล ยาช์ตี และ แฟรงก์ โอเชียน ,ฯลฯ โดยมี อโดนิส ลูกชายวัย 5 ขวบของเดรกวาดรูปอาร์ตเวิร์คเป็นแผ่นหน้าปกอัลบัม และยังร่วมแสดงในมิวสิก วิดีโอเพลง 8AM in Charlotte ทั้งร้องท่อนแร็ปในเพลงเดย์ไลต์ ( Daylight )

จากข้อมูลในเว็บไซต์ของเดรก และ Ticketmaster การพักงานดนตรีของแร็ปเปอร์ดัง ทำให้มีการยกเลิก หรือเลื่อนคอนเสิร์ตหลายรอบที่กำลังจะมีขึ้นในสหรัฐอเมริกา แต่คอนเสิร์ตที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม และ เสาร์ที่ 7 ตุลาคม ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

ระหว่างให้สัมภาษณ์ เดรกยังพูดถึงพันธะสัญญาบางอย่างที่เขาต้องทำ แต่ไม่ระบุว่าเป็นเรื่องอะไร “ผมมีบางเรื่องที่ผมต้องทำเพื่อใครบางคนที่ผมเคยให้สัญญาไว้ ” มิฉะนั้น เดรกกล่าวว่า “ผมต้องล็อกประตูสตูดิโอไปสักพัก ซึ่งผมก็ไม่รู้ด้วยว่าคำว่าสักพักคืออะไร มันอาจต้องใช้เวลาเป็นปี หรืออาจนานกว่านั้นนิดหน่อย “