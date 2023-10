เป็นลูกอาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ ไม่สบายอย่างที่ใครคิด?

ยังไม่มีงานแสดงแต่ อาร์โนลด์ ชวาร์เซเนกเกอร์ พระเอกคนเหล็กจากภาพยนตร์ดังเทอร์มิเนเตอร์ มีผลงานหนังสือเล่มใหม่ บี ยูซฟูล : เซเว่น ทูลส์ ฟอร์ ไลฟ์ (Be Useful: Seven Tools for Life ) วางขายเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม

หากดูจากชื่อหนังสือ เนื้อหาที่พระเอกรุ่นใหญ่ต้องการบอกแก่คนอ่านก็คือ เครื่องมือ 7 อย่างที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต

ก่อนหนังสือจะออกวางขายไม่กี่วัน พระเอกวัย 76 ซึ่งเกิดที่ออสเตรีย แต่มาโด่งดังสร้างชื่อในวงการบันเทิงฮอลลีวูด และวงการเมืองอเมริกา ครั้งหนึ่งเคยชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้สัมภาษณ์ในรายการของ จิมมี คิมเมล เล่าถึงวิธีเลี้ยงลูกว่าถึงจะมีแม่บ้าน มีพี่เลี้ยง แต่ลูกๆของเขาต้องรับผิดชอบจัดเตียงนอน ซักเสื้อผ้า และทำความสะอาดห้องน้ำเอง

“หากมองในมุมที่ผมได้รับการเลี้ยงดูมา พ่อแบบผมถือว่ามีความอดทน ผ่อนปรน แต่ผมคิดว่าสำหรับมาตรฐานแบบอเมริกัน ผมน่าจะเป็นพ่อที่เข้มงวด “ ชวาร์เซเนกเกอร์ คุณพ่อลูก 5 จากภรรยา 2 คน บอกกับพิธีกร

ชวาร์เซเนกเกอร์ มีลูกกับ มาเรีย ชไรเวอร์ นักข่าวทีวี อดีตภรรยาที่หย่าร้างกันแล้ว 4 คน ไล่เรียงจาก แคเธอรีน ลูกสาวคนโตวัย 33 ,คริสตินา วัย 32 , แพทริค ลูกชายวัย 30 และคริสโตเฟอร์ ลูกชายวัย 26 ขณะที่มีลูกชายวัย 26 อีกคนชื่อว่า โจเซฟ กับ มิลเดรด เบน่า หญิงรับใช้ในบ้านที่แอบมีสัมพันธ์กันกระทั่งมีลูกโต และถูกมาเรียจับได้ เป็นสาเหตุของการฟ้องหย่า

อดีตพระเอกดังเล่าถึงบทเรียนที่เขาเคยให้แก่แพทริค ลูกชายคนรองว่า ” เขาไม่จัดเตียงเอง เขามีพี่เลี้ยงทำให้ ซึ่งผมไม่อนุญาต เคยมีครั้งหนึ่งผมเข้าไปในห้องนอนของเขา และเตียงถูกจัดไว้เรียบร้อยมาก ผมถามลูกว่า แพทริคลูกจัดเตียงเองหรือเปล่า เขาบอกว่า เปล่า ผมไม่ได้ทำ เท่านั้นแหละ ผมก็คว้าฟูกที่นอน เปิดประตูออกไปที่ระเบียง โยนฟูกที่นอนลงไปในสระว่ายน้ำ แล้วให้แพทริคต้องลงไปลากที่นอน หมอนขึ้นจากสระ “

แคเธอรีน ลูกสาวคนโตก็เคยได้รับบทเรียนเรื่องถอดรองเท้าวางไว้ไม่ถูกที่มาแล้ว “ลูกสาวผมมีนิสัยชอบถอดรองเท้าวางไว้ข้างเตาผิง ผมเคยบอกเธอแล้วว่า รองเท้ามันสกปรก เพราะเราใส่เดินไปย่ำโคลน ย่ำฝุ่น ดังนั้นจะมาถอดรองเท้าวางไว้ตรงนี้ไม่ได้ พอครั้งที่ 3 ผมบอกลูกเลยว่า พ่อเคยบอกเธอแล้วนะว่า หากพ่อต้องพูดเป็นครั้งที่ 3 เมื่อไร พ่อจะเผารองเท้าของเธอ แล้วผมก็โยนรองเท้าของเธอเข้าเตาผิง”

ชวาร์เซเนกเกอร์ ยังเล่าถึงเรื่องที่ลูกๆชอบลืมปิดไฟว่า เป็นอีกเรื่องที่เขา ‘ซีเรียส’ “ผมเติบโตมาในบ้านเกิดที่ขาดแคลนไฟฟ้า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในออสเตรีย ดังนั้นพวกเราจะปิดไฟเสมอเมื่อไม่ได้ใช้ ดังนั้นเมื่อผมเห็นห้องลูกไหนยังเปิดไฟทิ้งไว้ หลังจากไม่ได้ใช้งานแล้ว ผมจะเตือนลูกว่า หากคราวหน้าผมเห็นอีก ผมจะไปถอดหลอดไฟออก “

อดีตพระเอกดังเล่าว่า ถึงวันนี้ที่ลูกๆต่างโตเป็นผู้ใหญ่ สิ่งที่เขาพร่ำสอนลูกๆมาตั้งแต่เด็ก ส่งผลลัพธ์ให้เห็น แคเธอรีนซึ่งแต่งงานมีลูกสาวสองคนกับ คริส แพรตต์ นักแสดงวัย 44 จาก Avengers : Endgame ก็นำคำสอนของเขา มาสอนลูกๆของเธอต่อ

“ผมเคยเห็นแคเธอรีนเดินไปหาไลลา (ลูกสาวคนโต) แล้วบอกกับไลลาว่า แม่เคยบอกลูกแล้วว่าอย่าถอดรองเท้าวางไว้ตรงนั้น จะใส่รองเท้าหรือไม่ก็เอาไปเก็บ แต่อย่าวางรองเท้าไว้ที่ขาตั้งข้างเตาผิง ลูกรู้ใช่มั้ยว่า พ่อของแม่ทำยังไง? เมื่อแม่ถอดรองเท้าวางไว้ตรงนั้น 2 ครั้ง พอมีครั้งที่ 3 เขาเผารองเท้าต่อหน้าแม่ แล้วแม่ก็ร้องไห้ ”

ชวาร์เซเนเกอร์เล่าว่า ทุกวันนี้สิ่งที่เขาสอนลูกๆ ยังกลายเป็น ตำนานที่ลูกๆนำมาเล่ากันอย่างสนุกสนาน