ทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ให้คำมั่น อิสราเอลจะปกป้องดูแลแรงงานไทย เยี่ยงคนอิสราเอล

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย โพสต์สารจากนางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ระบุถึงการที่มีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาส โดยระบุว่า “ขอให้ประชาชนชาวไทยมั่นใจได้ว่า#อิสราเอล จะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้อง#แรงงานไทย ขอให้มั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการดูแล รักษา และปกป้อง เช่นเดียวกับประชาชนชาวอิสราเอลอย่างเท่าเทียมกัน”

ออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

“I want to assure the Thai people that# Israel is committed to doing everything in its power to protect the Thai workers in our country. Rest assured, they will receive the save treatment and protection as every person in Israel, whether Israeli or foreign national.”

Ambassador of Israel to Thailand H.E. Orna Sagiv