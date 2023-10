วันที่ 5 สงคราม อิสราเอล ยิงถล่มกาซา ดับนับพัน เจ็บครึ่งหมื่น แพทย์-จนท.ยูเอ็น เสียชีวิตอื้อ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสู้รบระหว่าง อิสราเอล และ ฮามาส ได้ล่วงเข้าสู่วันที่ 5 หลังจากที่ ฮามาส ได้เปิดฉากโจมตีด้วยการยิงระเบิดหลายพันลูก เข้าไปในอิสราเอล เมื่อ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้ อิสราเอล ตอบโต้ประกาศภาวะสงครามกลับทันที

ทั้งนี้ อิสราเอล ได้กล่าวว่าเครื่องบินขับไล่หลายสิบลำ ได้โจมตีเป้าหมายมากกว่า 200 จุด ในชั่วข้ามคืน ในย่านใกล้เคียง กาซา ซิตี้ ทั้งยังได้เรียกทหารกองหนุน 300,000 คน อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในขณะที่สายการบินอิสราเอล ได้เพิ่มเที่ยวบิน เพื่อนำทหารกองหนุนกลับประเทศ

ขณะที่ กระทรวงการต่างประเทศของปาเลสไตน์ ได้กล่าวว่า การโจมตีของอิสราเอล ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา ได้ทำลายที่บ้านเรือนประชาชนไปมากกว่า 22,600 หลังคาเรือน และ สถานพยาบาลกว่า 10 แห่ง รวมถึงโรงเรียน 48 แห่ง สมาชิกสำนักงานทางการเมืองของฮามาส เสียชีวิตในการโจมตีทางอากาศ ที่เมือง ข่าน ยูนิส 2 ราย โดยมีรายงานว่า เป็นสมาชิกอาวุโสฮามาสกลุ่มแรก ที่ถูกสังหาร นับแต่อิสราเอลโจมตี

ด้านชายแดนทางตอนเหนือของอิสราเอล เลบานอนได้ยิงจรวดจากทางใต้ไปยังอิสราเอล ทำให้อิสราเอลต้องยิงตอบโต้ และยังมีกระสุนที่มาจากซีเรีย ที่ตกลงบนพื้นที่โล่งของอิสราเอล ทำให้อิสราเอลต้องตอบโต้จุดดังกล่าวเช่นกัน ทำให้เกิดความกังวลว่า ความรุนแรงอาจนำไปสู่สงครามที่กว้างขึ้น

กระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์ ในกาซา รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,055 ราย และ บาดเจ็บ 5,184 ราย ขณะที่ในฝั่งอิสราเอล มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1,200 ราย และบาดเจ็บอย่างน้อย 3,000 ราย ตามของมูลของหน่วยการแพทย์อิสราเอล

อัลจาซีรา รายงานว่า เจ้าหน้าที่ในฉนวนกาซา กล่าวว่า โรงไฟฟ้าต้องปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ภายในไม่กี่ชั่วโมง เนื่องจากเชื้อเพลิงหมด

กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ ในฉนวนกาซา กล่าวว่า ได้เริ่มแบ่งและควบคุมพลังงานที่จำกัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับการบริการฉุกเฉิน และละเอียดต่อไป เพื่อช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้มากที่สุด

มีรายงานว่า แพทย์ชาวปาเลสไตน์ 3 ราย เสียชีวิต จากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล ขณะที่ องค์กรบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ (UNRWA) ได้ออกมาเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ยูเอ็น 9 คน เสียชีวิต ตั้งแต่อิสราเอลทิ้งระเบิดฉนวนกาซา ซึ่ง จูเลียต โทมา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร ได้ออกมาเรียกร้องการคุ้มครองพลเรือน ตามกฎในช่วงสงคราม

9 of our @UN staffers have been killed in airstrikes in📍#GazaStrip since Saturday.

“The protection of civilians is paramount, including in times of conflict. They should be protected in accordance with the laws of war.” @JulietteTouma @AP https://t.co/Bt87Djf4GM pic.twitter.com/Vxy170Y3pH

— UNRWA (@UNRWA) October 11, 2023