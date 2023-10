ฟอสฟอรัสขาว คืออะไร รู้จักอาวุธต้องห้าม ที่อิสราเอลใช้ อันตรายถึงชีวิต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม อัลจาซีรา รายงานสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ที่ต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 7 ว่า อิสราเอลได้ออกมาเปิดเผยว่า ได้โจมตีเป้าหมายทางทหารไปแล้ว 750 แห่ง ในชั่วข้ามคืนในฉนวนกาซา ที่มีประชากรหนาแน่น รวมทั้งอาคารสูง 12 แห่ง

ขณะที่ ฮิวแมนไรท์วอทช์ ระบุว่า อิสราเอลมีการใช้ฟอสฟอรัสขาวในการปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอน โดยระบุว่า ฮิวแมนไรท์วอทช์ ได้รับและวิเคราะห์ภาพวิดีโอที่ถ่ายในฉนวนกาซาและเลบานอน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระสุนปืนใหญ่บรรจุฟอสฟอรัสขาวกำลังระเบิดขึ้น และยังมีภาพของสำนักข่าวเอเอฟพีเหนือฉนวนกาซาซึ่งเห็นเส้นสีขาวกระจายอยู่เหนือท้องฟ้า

ทั้งนี้ ฟอสฟอรัสขาวไม่ได้ถูกห้ามภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเนื่องจากยังคงมีการใช้งานอยู่ตามกฎหมาย แต่เพราะมันมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์จึงเป็นสารเคมีที่ต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด

Human Rights Watch verified videos taken in Lebanon and Gaza on October 10 and 11, showing multiple airbursts of artillery-fired white phosphorus over the Gaza City port and two rural locations along the Israel-Lebanon border https://t.co/mZhq7YUwU4 pic.twitter.com/m8qsZIDcit

— Andreas Harsono (@andreasharsono) October 13, 2023