รวบหนุ่มทนายปลอม อึ้งว่าความชนะไปแล้ว 26 คดี โดยไม่เคยฝึกอบรม

รวบหนุ่มทนายปลอม อึ้งว่าความชนะไปแล้ว 26 คดี โดยไม่มีใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม บีบีซี รายงานว่า ชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่า ประกอบอาชีพทางกฎหมายโดยไม่มีคุณวุฒิ ได้ออกมาบอกว่าเขาบริสุทธิ์ และขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเขา

โดยเมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กฎหมายในเคนยา เรียกร้องให้ตำรวจจับกุมชายคนหนึ่ง ที่ใช้ชื่อว่า ไบรอัน มเวนดา

พวกเขากล่าวว่า ชายคนนี้เป็นผู้สวมหน้ากาก ที่ขโมยตัวตนจากทนายความตัวจริง ที่ชื่อว่า ไบรอัน มเวนดา นตวิกา สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ทนายความปลอมรายนี้ ชนะคดี 26 คดี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมทางกฎหมาย

คดีนี้ ได้สร้างความฮือฮาให้กับประเทศในแอฟริกาตะวันออกนี้ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตั้งแต่ความขุ่นเคืองไปถึงสนุกสนาน แม้ว่าสมาคมกฎหมายแห่งเคนยาจะประณาม แต่ผู้ถูกกล่าวหาก็แอบอ้างว่ามีผู้สนับสนุนหลายคน

He won all 26 cases he handled before his arrest. pic.twitter.com/NmdgzWNel2

A Fake Lawyer named Brian Mwenda has been arrested in Kenya.

เขาได้รับการยกย่องจากองค์การสหภาพแรงงานกลาง (COTU) ของเคนยาว่าเป็น “จิตใจที่ดี” ซึ่งประสบความสำเร็จโดยไม่มีคุณวุฒิแบบดั้งเดิม

ทั้งนี้ ทนายปลอมรายนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจาก ไมค์ ซอนโก อดีตผู้ว่าการกรุงไนโรบี เมืองหลวงของเคนยา ซึ่งเผชิญข้อกล่าวหาการค้ายาเสพติดและการฟอกเงินระหว่างอาชีพทางการเมืองของเขา โดยซอนโก ได้โพสต์วิดีโอบนโซเชียลมีเดียว่าชายที่อยู่ข้างๆ เขา ถูกกล่าวหาว่าเป็น “ทนายปลอม” และว่า คนที่กล่าวโจมตีทนายปลอมคนนี้ คือคนร้าย “เขาไม่เคยฆ่าใคร เขาไม่ใช่ผู้ก่อการร้าย”

Ex Kenyan Governor, Mike Sonko is set to bail out Fake Lawyer, Brian Mwenda who was arrested after winning all 26 cases he handled.

He plans to sponsor his education, and help him achieve his dream of becoming a Lawyer. pic.twitter.com/0ATwBLubcZ

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) October 14, 2023