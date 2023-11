เตรียมฟังเพลงสุดท้ายของเดอะ บีเทิลส์ จากฝีมือเอไอ เปิดตัวต้นเดือนหน้า

รอยเตอร์รายงาน ยูนิเวอร์แซล มิวสิก กรุ๊ป แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคมว่า จะปล่อยเพลงใหม่ Now and Then ผลงานเพลงสุดท้ายของวงเดอะ บีเทิลส์ วงดนตรีดังในตำนานของอังกฤษ ซึ่งมีเสียงร้องของ จอห์น เลนนอน และมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ช่วยในขั้นตอนการบันทึกเสียงออกมาให้ฟังกันในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้

เซอร์พอล แม็กคาร์ตนีย์ วัย 81 หนึ่งใน 4 สมาชิกวงเดอะ บีเทิลส์ กล่าวในแถลงการณ์ถึงผลงานเพลงนี้ซึ่งบันทึกบทบาททางดนตรีของสมาชิกทุกคนทั้งที่ยังมีชีวิต อยู่ คือ แม็คคาร์ตนีย์ และ ริงโก สตาร์ วัย 83 และสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้ว จอห์น เลนนอน และ จอร์จ แฮร์ริสัน ว่า “มีเสียงร้องของ จอห์น เลนนอน ซึ่งชัดเจนมาก มันค่อนข้างสะเทือนอารมณ์ และพวกเราทุกคนต่างเล่นดนตรี มันคือการบันทึกเสียงของวงเดอะ บีเทิลส์อย่างแท้จริง ในปี 2023 ที่ยังสามารถทำงานเพลงของเดอะ บีเทิลส์ และปล่อยเพลงใหม่ที่สาธารณชนยังไม่เคยได้ฟังกัน ผมคิดว่าเป็นสิ่งน่าตื่นเต้น ”

ข่าวว่า “Now and Then” เป็นผลงานเพลงตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970s ที่เลนนอน ทำเป็นเดโมระหว่างอยู่ที่บ้านพักในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่เลนนอนถูกยิงเสียชีวิตเมื่อปี 1980

หลังจากเลนนอนเสียชีวิตไปหลายปี โยโกะ โอโนะ ภรรยาจอห์น เลนนอน ได้มอบเพลงที่ถูกบันทึกไว้หลายเพลง รวมถึง Now and Then ให้แก่สมาชิกวงเดอะ บีเทิลส์ ซึ่งได้ไปเพิ่มการเล่นดนตรีของแต่ละคนลงไป แต่ด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีตอนนั้นยังไม่สามารถแยกเสียงร้องของเลนนอน และเสียงเปียโนจากกันเพื่อจะนำมามิกซ์กันได้อย่างชัดเจนเพื่อให้เพลงเสร็จสมบูรณ์