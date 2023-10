โศกนาฏกรรม! รถชนวินาศ 29 คันในอียิปต์ ดับสลด 32 ศพ บาดเจ็บอีก 63 คน

อุบัติเหตุใหญ่! รถชนวินาศ 29 คันในอียิปต์ ดับสลด 32 ศพ บาดเจ็บอีก 63 คน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เอพี รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถชนใหญ่ที่ทางหลวงซึ่งเชื่อมกรุงไคโร เมืองหลวงของอียิปต์ และเมืองอเล็กซานเดรีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 32 คน

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาระบุว่า อุบัติเหตุรถชนต่อเนื่องครั้งนี้ ทำให้รถยนต์ไฟลุก ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 63 ราย รถพยาบาล 20 คัน เร่งรุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อนำผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง

สื่อท้องถิ่นรายงานว่า รถบัสอยู่ระหว่างเดินทางไปกรุงไคโรขณะเกิดเหตุ ตอนที่รถบัสจอดอยู่ รถคันอื่นก็ได้พุ่งชนรถบัสจนเกิดไฟไหม้

ภาพที่ถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ เผยให้เห็นรถยนต์จำนวนมากที่ถูกไฟไหม้อยู่ริมถนน พร้อมด้วยนักดับเพลิงที่รุดไปดับไฟ ขณะที่วิดีโอหนึ่งได้เห็นรถยนต์ไฟไหม้และมีควันลอยออกจากตัวรถ

หนังสือพิมพ์ อัล อาห์รอม ซึ่งเป็นสื่อของรัฐ รายงานว่า อุบัติเหตุรถชนครั้งนี้ มีรถกว่า 29 คัน และจุดเกิดเหตุ อยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางเหนือประมาณ 160 กิโลเมตร

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของอียิปต์ ได้ออกมาเตือนเรื่องหมอกหนาบนทางหลวง 1 วันก่อนหน้านี้

