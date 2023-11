ปล่อยแล้ว เพลงสุดท้าย The Beatles ฝีมือเอไอ มีเสียง ‘จอห์น เลนนอน’

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน หลังจากที่ ยูนิเวอร์แซล มิวสิก กรุ๊ป ได้ออกมาแถลงว่าจะปล่อยเพลงใหม่ Now and Then ผลงานเพลงสุดท้ายของวง The Beatles วงดนตรีดังในตำนานของอังกฤษ ซึ่งมีเสียงร้องของ จอห์น เลนนอน และมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ช่วยในขั้นตอนการบันทึกเสียงออกมาให้ฟังกัน

เซอร์พอล แม็กคาร์ตนีย์ วัย 81 หนึ่งใน 4 สมาชิกวงเดอะ บีเทิลส์ ได้ออกมาบอกว่า มีเสียงร้องของ จอห์น เลนนอน ซึ่งชัดเจนมาก มันค่อนข้างสะเทือนอารมณ์ และพวกเราทุกคนต่างเล่นดนตรี มันคือการบันทึกเสียงของวงเดอะ บีเทิลส์อย่างแท้จริง ในปี 2023 ที่ยังสามารถทำงานเพลงของเดอะ บีเทิลส์ และปล่อยเพลงใหม่ที่สาธารณชนยังไม่เคยได้ฟังกัน ผมคิดว่าเป็นสิ่งน่าตื่นเต้น

สำหรับเพลง “Now and Then” เป็นผลงานเพลงตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970s ที่เลนนอน ทำเป็นเดโมระหว่างอยู่ที่บ้านพักในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่เลนนอนถูกยิงเสียชีวิตเมื่อปี 1980

The Beatles มีเพลงฮิตอันดับ 1 บน Billboard Hot 100 ถึง 20 เพลง รวมถึง “Hey Jude”, “Come Together”, “Let It Be”, “Help!” และ “เมื่อวาน” เพลงอมตะอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ “Twist and Shout” และ “Here Comes the Sun”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตรียมฟังเพลงสุดท้ายของเดอะ บีเทิลส์ จากฝีมือเอไอ เปิดตัวต้นเดือนหน้า