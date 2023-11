ผวาไปตามๆกัน! สิงโต หลุดออกจากคณะละครสัตว์อิตาลี เดินเล่นตามท้องถนน!!

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เกิดเหตุสิงโต หนีออกจากคณะละครสัตว์ ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงโรม เมืองหลวงของอิตาลี อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลสิงโตตัวดังกล่าว ยืนยันว่า สิงโตตัวนี้ไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใด

ข่าวระบุว่า ชาวบ้านในเมืองลาดิสโปลี ซึ่งตั้งอยู่บริเวรริมทะเล ได้รับแจ้งว่าให้อยู่แต่ภายในบ้านพักเป็นเวลานานกว่า 5 ชั่วโมง ในช่วงเย็นวันที่ 11 พฤศจิกายน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะละครสัตว์ พากันตามหาตัวเจ้าสิงโต ก่อนที่จะจับมันได้ในที่สุด

ขณะที่สื่อท้องถิ่นของอิตาลี เผยแพร่ภาพคลิปที่ปรากฏภาพของสิงโตตัวใหญ่ เดินอยู่ตามท้องถนนที่มืดมิด บ้างก็ไปหยุดยืนอยู่หน้าบ้าน หรือเดินอยู่กลางถนนที่มีรถอยู่เต็มไปหมด

โดยโรนี วาสซัลโล ที่ดูแลรับผิดชอบสัตว์ในคณะละครสัตว์ โรนี โรลเลอร์ เซอร์คัส บอกว่า สิงโตตัวนี้ ชื่อ คิมบา เป็นสิงโตเพศผู้ วัย 8 ปี ไม่อันตรายมากนัก

และว่า เจ้าคิมบา เคยเจอผู้คนในสภาพแวดล้อมที่แปลกๆ แต่ก็ไม่เคยก่อเหตุร้ายอะไร และไม่เคยแม้แต่จะก่อเหตุโจมตีผู้คน

วาสซัลโล บอกว่า เขาเป็นคนตรวจสอบกรงของคิมบา 1 ชั่วโมงก่อนที่มันจะหลุดออกจากกรง ซึ่งการตรวจสอบก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอย่างใด และว่า พวกเจ้าหน้าที่คณะละครสัตว์เชื่อว่า การหลุดออกจากกรงของคิมบา ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่ไม่ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่่า การหลุดออกมาของสิงโตอาจจะเป็นการก่อกวน แต่เหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถือเป็นเรื่องแปลกอย่างยิ่ง

ข่าวระบุว่า หลังจากเจ้าคิมบา ถูกจับได้ ก็ถูกนำจับมาใส่กรงเหล็กเอาไว้เพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ คณะละครสัตว์ โรนี โรลเลอร์ เซอร์คัส นอกจากจะมีสิงโตแล้ว ก็ยังมีเสือ ช้าง อูฐ ม้า รวมถึงวัวไบซอน

อย่างไรก็ตาม กว่า 20 ประเทศในยุโรป สั่งห้ามการนำสัตว์มาแสดงในคณะละครสัตว์ แต่อิตาลี ยังไม่มีกฎหมายห้ามดังกล่าว

More footage of the lion that escaped from a circus wandering the streets of Ladispoli, Rome, Italy 🇮🇹 | 11 November 2023 | #Italy #Lion #escaped pic.twitter.com/jW5Sq7jbha

In Italy, a lion caused quite a stir. The animal escaped from the circus and walked the streets

A few hours later the lion was caught. He was tied up and will be handed back to the circus.#Italy #Circus #Lion pic.twitter.com/of8EMVqlSd

— WBC Defenders (@WBCdefenders) November 12, 2023