ไฟผลาญวอด ตึกสูงกลางเมืองจีน ดับสลด 11 ศพ เจ็บครึ่งร้อย (คลิป)

สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของทางการจีน รายงานเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารสูง 4 ชั้นแห่งหนึ่งในเมืองลุ่ยเหลียง มณฑลส่านซี ทางตอนเหนือของประเทศจีน ส่งผลให้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 51 คนที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ซีซีทีวีรายงานว่า เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่อาคารสูง 4 ชั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งบริษัทถ่านหินหยงจู เมื่อเวลาประมาณ 06.50 น.ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย และยังมีผู้เสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงรอนับอยู่ ขณะที่ได้มีการอพยพผู้ที่อยู่ในตึกออกมาแล้ว 63 คน ในจำนวนนี้ 51 คน ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา สำหรับการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไป ส่วนสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวน

คลิปวิดีโอที่มีการโพสต์ลงเว่ยป๋อ โซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีน แสดงให้เห็นเปลวไฟที่กำลังโหมลุกไหม้และกลุ่มควันดำหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากอาคารดังกล่าว โดยมีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ลานจอดยืนดูไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินในชุดป้องกันเร่งเข้าตอบสนองเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น

❗🔥🇨🇳 – A major fire broke out at a coal plant in northern #China‘s Shanxi province, killing 11 people and hospitalizing 51, local TV reported. pic.twitter.com/EzbTV5WO63

