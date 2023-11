จิมมี คิมเมล รับหน้าที่พิธีกรออสการ์อีกครั้งต้นปีหน้า เป็นครั้งที่ 4

เอเอฟพี รายงานสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ ประกาศเมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายนว่า จิมมี คิมเมล พิธีกร และนักแสดงคอมเมดีชาวอเมริกันวัย 56 จะทำหน้าที่พิธีกรบนเวทีงานประกาศรางวัลอคาเดมี อะวอร์ดส์ หรือ ออสการ์ครั้งที่ 96 ที่จะมีขึ้นที่โรงละครดอลบี เธียเตอร์ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 11 มีนาคมศกหน้า ตามเวลาในไทย โดยมีสถานีโทรทัศน์เอบีซีถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก

การได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญนี้อีกครั้ง นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน แต่นับรวมเป็นครั้งที่ 4 ที่คิมเมลได้ทำหน้าที่พิธีกรบนเวทีออสการ์ โดยพิธีกรชื่อดัง กล่าวติดตลกผ่านแถลงการณ์ ออกโดยสถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ว่า ” ผมใฝ่ฝันมาตลอดที่จะได้เป็นพิธีกรออสการ์ 4 ครั้งพอดี ”

ราช กาปูร์ และเคที มัลลัน เอ็กซ์เซกคูทีฟ โปรดิวเซอร์ของออสการ์ ยกย่องคิมเมลเป็น “หนึ่งในพิธีกรออสการ์ที่ยอดเยี่ยมตลอดกาล” ทั้งชื่นชมความสามารถในการผสมผสานความเป็นมนุษย์และอารมณ์ขันได้อย่างลงตัว

ก่อนหน้านี้ คิมเมล เคยทำหน้าที่พิธีกรงานประกาศรางวัลออสการ์ปี 2560 ที่เกิดความผิดพลาดบนเวทีเมื่อมีการประกาศรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิด เนื่องจากความผิดพลาดเรื่องซองรางวัล ทำให้ประกาศผิดว่า ลา ลา แลนด์ ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ทั้งที่จริงเจ้าของรางวัลใหญ่นี้ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่องมูนไลท์ จากนั้นคิมเมลได้กลับมาทำหน้าที่พิธีกรออสการ์อีกครั้งปี 2561

จากนั้นได้รับความไว้วางใจให้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้งเมื่อต้นปี 2566 หลังจากเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกที่ วิล สมิธ พระเอกดัง ตบหน้า คริส ร็อก นักแสดงคอมเมดีชื่อดังบนเวที ที่ล้อทรงผม เจดา พิงเก็ตต์ สมิธ นักแสดงภรรยาของสมิธ ที่ป่วยเป็นโรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ จนต้องโกนศีรษะ

ทั้งนี้เรตติ้งผู้ชม งานประกาศรางวัลออสการ์เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 ปีแล้ว โดยล่าสุดปีนี้ที่ Everything Everywhere All at Once คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม และ มิเชล โหย่ว นักแสดงเจ้าบทบาทวัย 60 ซึ่งเกิดในมาเลเซียแต่ไปเติบโตที่ฮ่องกง คว้าออสการ์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม มีผู้รับชม 18.7 ล้านคน