หนังสือเล่มเดียว ทำกัปตันเครื่องบิน ‘ว้าวุ่น’ ได้ !!!

เคยเจอแต่กัปตันขับเครื่องบิน ‘รับส่งผู้โดยสาร’

กัปตันที่ไหนกัน จะมาสนใจกับภารกิจ ‘ส่งหนังสือ’ แค่เล่มเดียว !!!

ปรากฏว่าเจอแล้วจ้า เขาคือ ‘กัปตันเบน’ ของสายการบินเดลตา แอร์ไลน์

ที่บังเอิญเจอหนังสือ Whatever After; If the Shoe Fits เขียนโดย

ซาราห์ มลินอฟสกี ถูกวางทิ้งอยู่ที่บริเวณบี คอนคอร์ส

ที่ท่าอากาศยานฮาร์ทสฟิลด์-แจ็กสัน แอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

กัปตันเบนจึงจัดการส่งหนังสือเล่มนั้นคืนไปยังห้องสมุดเดอะ จอห์นสัน เคาน์ตี

ในเมืองชอว์นี รัฐแคนซัส พร้อมจดหมาย 1 ฉบับบอกเล่าเหตุผลที่ทำให้

กัปตันนายนี้ที่แนะนำตัวเองในจดหมายว่าชื่อเบน ตัดใจเดินผ่านไปเฉยๆ ไม่ได้ว่า

“ผมเป็นนักอ่านตัวยง และชื่นชอบหนังสือประวัติศาสตร์”

“หนังสือนิยายแนวประวัติศาสตร์ ศตวรรษที่ 18 และ 19 เป็นพิเศษ”

“ผมหวังว่าใครก็ตามที่ได้ยืมหนังสือ Whatever After; If the Shoe Fits ไปอ่าน”



“จะเติบโตกลายเป็นนักอ่านตัวยงเช่นเดียวกัน”

ในจดหมายกัปตันเบน ยังเสนอจะจ่ายค่าปรับหากหนังสือเลยกำหนดส่งคืน

แต่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโพสต์ไอจีว่า ไม่มีการคิดค่าปรับ

และอยากมีโอกาส ‘เซย์ ไฮ’ กับ กัปตันเบนสักครั้ง

ไม่รู้ตอนนี้ยังมี ‘นักอ่านตัวยง’ มากน้อยแค่ไหน ?

แต่ ‘นักวิจารณ์ตัวยง’ นับวันยิ่งเยอะ !!!