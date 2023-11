ระทึก! สามี-ภรรยาซิ่งเบนท์ลีย์ลอยกระแทกสะพานเชื่อมสหรัฐ-แคนาดา ดับ 2 ยันไม่ใช่ก่อการร้าย

สำนักข่าวรอยเตอร์ บีบีซี และเอพี รายงานว่า เกิดเหตุรถยนต์ที่ขับมาด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าสะพานเรนโบว์บริดจ์ที่เชื่อมระหว่างรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ใกล้กับน้ำตกไนแอการา พุ่งชนวัตถุบางอย่างจนลอยขึ้นไปบนอากาศและร่วงลงมากระแทกพื้นบริเวณด่านตรวจจนเกิดเพลิงลุกไหม้ เมื่อเวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 22 พฤศจิกายน ส่งผลให้คนขับและผู้โดยสารที่นั่งมาบนรถคันดังกล่าวที่มาจากฝั่งสหรัฐเสียชีวิต ทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยจนมีการปิดสะพาน 4 แห่งที่เชื่อมระหว่างสหรัฐและแคนาดานานหลายชั่วโมง รวมถึงสนามบินบัฟฟาโลของรัฐนิวยอร์ก

หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐ (ซีบีพี) ได้โพสต์ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดลงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ X เผยให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของซีบีพีรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐให้ข้อมูลว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นยี่ห้อเบนท์ลีย์ โดยคนขับและผู้โดยสารเป็นคู่สามีภรรยาซึ่งขับออกมาจากกาสิโนแห่งหนึ่งในสหรัฐ หลังคอนเสิร์ตวงคิสที่ผู้เป็นสามีจะเดินทางไปชมที่ประเทศแคนาดาถูกยกเลิก

ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางและรัฐนิวยอร์กระบุว่าไม่พบหลักฐานของการก่อการร้าย แม้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของการชนดังกล่าวว่าเป็นอุบัติเหตุหรือความตั้งใจกันแน่ ด้านนางเคธี โฮชูล ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กให้ข้อมูลในช่วงค่ำของวันเดียวกัน ว่ายังไม่พบข้อบ่งชี้ว่านี่เป็นการก่อการร้ายหรือภัยคุกคามต่อสาธารณชนในวงกว้าง

โฮชูลกล่าวอีกว่ารถคันดังกล่าวได้ลอยข้ามรั้วกั้นสูง 2.4 เมตร และซากของรถยนต์ถูกเผาไหม้จนไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นเครื่องยนต์ ผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งกล่าวว่า รถคันดังกล่าวอาจขับมาด้วยความเร็วมากกว่า 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเสียการควบคุมก่อนที่จะพุ่งชนรั้วกั้นของทางข้ามจนลอยขึ้นไปบนอากาศและระเบิด

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของความกังวลด้านความปลอดภัยในทั่วโลกจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและก่อนหน้าเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าที่ชาวสหรัฐจำนวนมากจะออกเดินทางท่องเที่ยว

CBP is working closely with @FBI, federal, state & local partners in response to a vehicle explosion at Rainbow Bridge which remains closed. Out of abundance of caution, CBP temporarily suspended inbound/outbound traffic at 3 other Buffalo crossings that have since reopened. pic.twitter.com/pTXyUsavRB

— CBP (@CBP) November 22, 2023