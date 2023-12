ทีใครทีมัน! โสมใต้จ่อปล่อย ดาวเทียมสอดแนมทางทหารดวงแรกพรุ่งนี้

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เกาหลีใต้เตรียมที่จะปล่อยดาวเทียมสอดแนมทางทหารดวงแรกของประเทศขึ้นสู่อวกาศ โดยใช้จรวดฟัลคอน 9 ของบริษัท สเปซเอ็กซ์ จากฐานทัพอวกาศแวนเดนเบิร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 2 ธันวาคม เวลา 03:19 น. ตามเวลาประเทศเกาหลีใต้ หลังการแข่งขันด้านอวกาศในคาบสมุทรเกาหลีได้ร้อนระอุขึ้น หลังเกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมสอดแนมดวงแรกของประเทศขึ้นสู่อวกาศเมื่อไม่ถึง 2 สัปดาห์ก่อน

สเปซเอ็กซ์ได้เผยแพร่ภาพของจรวดฟัลคอน 9 ซึ่งปรากฎคำว่า KOREA ตั้งอยู่บนฐานปล่อย ซึ่งหากการปล่อยขึ้นสู่วงโคจรของโลกประสบความสำเร็จ จะทำให้เกาหลีใต้มีดาวเทียมสอดแนมที่ผลิตเองในประเทศดวงแรกเพื่อคอยจับตาดูเกาหลีเหนือ หลังต้องเพิ่งพาดาวเทียมสอดแนมของสหรัฐอย่างหนัก

สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ให้ข้อมูลว่า ดาวเทียมดวงดังกล่าวคาดว่าจะทำการโคจรอยู่ที่ระดับความสูง 400 – 600 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก และจะสามารถตรวจจับวัตถุที่เล็กถึง 30 เซนติเมตร กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่า “เมื่อพิจารณาจากความละเอียดและขีดความสามารถในการสำรวจโลกแล้ว เทคโนโลยีด้านดาวเทียมของเราถูกจัดว่าอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของโลก”

นายชเว กิอิล ศาสตราจารย์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยซางจีในเกาหลีใต้กล่าวว่า แม้ว่าเกาหลีใต้จะเคยประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมสื่อสารทางทหาร แต่การปล่อยดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่อวกาศใช้เวลานานกว่านั้นมากเนื่องจากมีอุปสรรคด้านเทคโนโลยีที่มากขึ้น และหลังจากที่เกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมสอดแนมของตนเองขึ้นสู่อวกาศ ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องทำให้เห็นว่าพวกเขาก็สามารถส่งดาวเทียมสอดแนมขึ้นสู่อวกาศได้เช่นกัน

นอกจากนั้นแล้ว เกาหลีใต้มีแผนที่จะปล่อยดาวเทียมสอดแนมอีก 4 ดวงภายในสิ้นปี 2025 เพื่อเสริมขีดความสามารถในการสอดแนมเกาหลีเหนือ

Targeting Friday, December 1 for a Falcon 9 launch of the Korea 425 mission from Space Launch Complex 4E in California → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/LwKyrsJnNA

— SpaceX (@SpaceX) December 1, 2023