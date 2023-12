เจ้าของช็อก! โรลส์-รอยซ์ คัลลิแนน 15 ล้าน ถูกขโมยจากหน้าบ้าน ในเวลาแค่ 30 วินาที

เว็บไซต์ เดลิเมล์ รายงานเหตุอันน่าตกใจ เมื่อโรลส์-รอยซ์ คัลลิแนน มูลค่ากว่า 350,000 ปอนด์ หรือราว 15,498,480 บาท ที่จอดอยู่หน้าบ้าน ได้ถูกขโมยไปพร้อมกับอุปกรณ์ไฮเทค ภายในเวลาไม่วินาที

โดยวิดีโอวงจรปิดหน้ากริ่งประตูของเหยื่อ เผยให้เห็นสมาชิกแก๊งขโมยรายหนึ่ง ถือเสาอากาศ ซึ่งรับสัญญาณจากกุญแจรถของเจ้าของ

ทั้งนี้ สัญญาณซึ่งรวมถึงรหัสสำหรับปิดระบบรักษาความปลอดภัย ได้ถูกส่งต่อไปยังรถ สัญญาณโคลน ทำให้รถมั่นใจว่ากุญแจอยู่ใกล้ๆ และช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทได้ สักพักคนร้ายก็หลบหนีไป

เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นที่เมือง อเวรี่ เอสเซ็กซ์ เมื่อเวลา 04.10 น.ของวันจันทร์ที่ผ่านมา

ตามรายงานของเดอะ ซัน เพื่อนของเจ้าของรถ กล่าวว่าเจ้าของรถนัน “ตกตะลึง และแตกสลาย” อย่างมาก ที่รถหรูของพวกเขาถูกขโมยจากนอกประตูบ้าน

ตำรวจ เอสเซ็กซ์ กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน แต่ไม่มีการจับกุมใดๆ และรถยนต์คันดังกล่าว ยังไม่ได้คืน

แก๊งอาชญากร ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งสัญญาณให้กุญแจรถของเจ้าของภายในบ้าน จากนั้นก็หลอกให้แชร์รหัสเพื่อเปิดรถ จากนั้นพวกโจรก็กดปุ่มสตาร์ทและขับรถออกไป

ตามรายงานของ AA รถยนต์มากกว่า 130,000 คัน ถูกขโมยในราชอาณาจักร โดยหลายคันใช้กลวิธี “รีเลย์” แบบไม่ใช้กุญแจ แม้ว่าการโจรกรรมรถยนต์จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่ตัวเลขยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดที่ทำไว้ปี 2545 ที่มีการโจรกรรมเกือบ 307,000 ครั้ง โดยรถยนต์ 72% ไม่ได้คืน

ทั้งนี้ โลกออนไลน์ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ ขณะที่ขโมยได้ขับรถดังกล่าวออกไป ซึ่งใช้เวลาเพียง 30 วินาทีเท่านั้น โดยมีคนเข้าไปคอมเมนต์มากกว่า 12.6 ล้านครั้งแล้ว

Rolls Royce stolen using an antenna to pick up the owner's key signal pic.twitter.com/PKBJG1f1Da

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) December 1, 2023