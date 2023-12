จำคุก ยูทูบเบอร์ดัง 6 เดือน อัดคลิปดิ่งพสุธา ปล่อยเครื่องบินตก ก่อนทำลายหลักฐาน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สกาย นิวส์ รายงานว่า ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ถูกตัดสินจำคุก 6 เดือน หลังจากปล่อยให้เครื่องบินขนาดเล็กของเขาชนอย่างตั้งใจ

เทรเวอร์ แดเนียล เจคอป นักบินวัย 30 ปี จากแคลิฟอร์เนีย ถูกตัดสินว่ามีความผิด ในข้อหาขัดขวางการสอบสวนของรัฐบาลกลาง ด้วยการทำลายซากเครื่องบินหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

เจคอป รับสารภาพในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ต่อข้อหาทำลายและปกปิดข้อมูล โดยมีเจตนาขัดขวางการสอบสวนของรัฐบาลกลาง

นักบินและนักดิ่งพสุธามาประสบการณ์รายนี้ ได้อัพโหลดคลิปวิดีโอชื่อ “ฉันชนเครื่องบินของฉัน” หนึ่งเดือนหลังจากการแสดงผาดโผนในปี 2021 ซึ่งยังอยู่ในยูทูป มียอดคนดูมากกว่า 4 ล้านครั้ง

เจคอป ออกเดินทางจากสนามบินลอมพอก ด้วยเที่ยวบินเดี่ยว เครื่องบิน Taylorcraft BL-65 มีจุดหมายยังแมมมอธเลกส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย อย่างไรก็ตาม หลังจาก บินได้ 35 นาที เขาก็กระโดดลงจากเครื่องบิน ขณะบินอยู่เหนือป่า และถ่ายภาพตัวเอง กำลังกระโดดร่มลงไปที่พื้น นอกจากนี้ ยังจับภาพเครื่องบิน ที่กำลังดิ่งลงพื้นด้วยกล้องของเขา และกล้องที่ติดอยู่บนปีกและหางของเครื่องบิน

รัฐบาลสหรัฐ กล่าวว่า หลังจากที่เขาลงสู่พื้น เขาก็ไปจุดเกิดเหตุและเก็บภาพจากกล้องบนเครื่องบิน

ตามข้อตกลงดังกล่าว เจคอป มีข้อตกลงการเป็นผู้สนับสนุนเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ของบริษัทในวิดีโอ และไม่เคยตั้งใจที่จะทำให้การบินเสร็จสิ้นในวันนั้น

โฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เจคอปบอกกับผู้สืบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุครั้งนี้ในภายหลัง และได้รับแจ้งว่าเขาต้องรับผิดชอบในการรักษาซากปรักหักพังดังกล่าว

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าว เจคอปโกหกโดยบอกว่าเขาไม่รู้จักสถานที่นั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม เจคอป และเพื่อนคนหนึ่ง บินไปยังสถานที่เกิดเหตุด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อยกซากปรักหักพังออก ต่อมา ซากต่างๆ ก็ถูกตัดออก และชิ้นส่วนต่างๆ ก็ถูกทิ้งลงถังขยะ

สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติเพิกถอนใบอนุญาตนักบินของเจคอปในเดือนเมษายน พ.ศ.2565 โดยระบุว่าเขา “แสดงให้เห็นถึงการขาดความเอาใจใส่ วิจารณญาณ และความรับผิดชอบ”

