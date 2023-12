ระทึก! เครื่องบินสายการบิน ‘เอมิเรตส์’ ตกหลุมอากาศรุนแรง บาดเจ็บ 14

เว็บไซต์ foxnews.com รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ เจอกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนัก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 14 คน

ข่าวระบุว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับเที่ยวบิน อีเค421 ขณะบินจากเมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย ไปยังนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยขณะเข้าใกล้อ่าวเปอร์เซีย ได้เจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนัก ทำให้เครื่องบินตกหลุมอากาศ จนเครื่องสั่นไหวอย่างรุนแรง ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 14 ราย

ขณะที่โฆษกของสายการบินเอมิเรตส์ ออกมายืนยันว่า เที่ยวบิน อีเค21 จากเพิร์ท ไปดูไบ เจอกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักที่ไม่คาดคิดระหว่างทาง ซึ่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการประเมินอากาารและช่วยเหลือโดยลูกเรือบนเครื่องและอาสาสมัครที่ได้รับการฝึกการปฐมพยาบาลมาแล้ว รวมถึงการได้รับการสนับสนุนด้านการแพทย์ที่ส่งผ่านทางการเชื่อมต่อทางดาวเทียม และเมื่อเครื่องลงจอดก็มีบริการทางการแพทย์เข้าไปช่วยเหลือ โดยทางสายการบินยังได้จัดทีมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารและลูกเรือที่ได้รับบาดเจ็บ จะได้รับการดูแล

รายงานระบุว่า หนึ่งในผู้โดยสาร ได้โพสต์ขึ้น X ว่า “ตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับทุกอย่างกำลังจะสิ้นสุด เมื่อพวกเรากระแทกถึงเพดานของเครื่องและตกลงมาที่พื้นถึง 2 ครั้ง และกระแทกเข้ากับเพอานอีก”

ขณะที่บนโลกออนไลน์มีการโพสต์ภาพความเสียหายบนเครื่องบินที่เกิดขึ้น เป็นภาพของเพดานเครื่องบินและบริเวณช่องเก็บของเหนือศีรษะของผู้โดยสารที่เสียหายอย่างหนัก

14 passengers and crew injured after turbulence on Emirates A380 flight from Perth to Dubai. pic.twitter.com/i4AWUimKDM

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 6, 2023