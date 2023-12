ไทยร่วมรับรองร่างข้อมติ UNGA หนุนหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมในกาซาทันที

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ไทยร่วมกับสมาชิกสหประชาชาติมากกว่า 100 ประเทศ ร่วมอุปถัมภ์และรับรองร่างข้อมติฯ ของอียิปต์ ที่เสนอในที่ประชุมวาระพิเศษฉุกเฉิน (Emergency Special Session: ESS) สมัยที่ 10 ของสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) เกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ในหัวข้อการปกป้องพลเรือนและการยึดมั่นในพันธกรณีด้านกฎหมายและมนุษยธรรม (Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations) มีสาระสำคัญเรียกร้องการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมโดยทันที (immediate humanitarian ceasefire) การปล่อยตัวประกันโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ

ผลการลงคะแนน สนับสนุน 153 ซึ่งรวมถึงไทยและชาติสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ คัดค้าน 10 และงดออกเสียง 23 ประเทศ

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) ได้พิจารณาร่างข้อมติ UNSC ที่เสนอโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งมีสาระไม่ต่างไปจากข้อมติ UNGA ESS ข้างต้น ซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน ๑๐๒ ประเทศ ที่ร่วมอุปถัมภ์ร่างข้อมติฯ UNSC ดังกล่าว โดยร่างข้อมติฯ ไม่ได้รับการรับรอง ดังนั้น อียิปต์ (ในนามกลุ่มอาหรับ) และมอริเตเนีย (ในนามกลุ่มองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC) จึงขอให้ประธานสมัชชาสหประชาชาติจัดการประชุม UNGA ESS ดังกล่าว ซึ่งกลุ่มประเทศ cross-regional countries รวมถึงไทย ได้มีหนังสือถึงประธานสมัชชาสหประชาชาติในนามกลุ่มเพื่อสนับสนุนคำขอของกลุ่มอาหรับและ OIC ให้จัดการประชุม UNGA ESS ข้างต้น